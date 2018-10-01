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СпортLady

Не хуже Волочковой: российская телеведущая села на шпагат с голой грудью

5.9тЧитать материал на украинском

Российская телеведущая и модель, бывшая супруга Бориса Грачевского, основателя детской юмористической программы "Ералаш", Анна Грачевская вышла на красную дорожку музыкальной премии MusicBox в абсолютно прозрачном платье без нижнего белья.

Церемония состоялась 30 сентября в Москве, передает "КП".

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Под длинное зеленое платье-халат Грачевская надела только зеленые трусы. Бюстгальтера на женщине не было, поэтому все присутствующие могли видеть ее обнаженную силиконовую грудь.

Не хуже Волочковой: российская телеведущая села на шпагат с голой грудью
Не хуже Волочковой: российская телеведущая села на шпагат с голой грудью
Не хуже Волочковой: российская телеведущая села на шпагат с голой грудью

Однако и этого телеведущей было мало. Чтобы окончательно шокировать зрителей, Грачевская в этом наряде села на шпагат прямо на красной дорожке - мол, чем я хуже Волочковой.

Не хуже Волочковой: российская телеведущая села на шпагат с голой грудью
Не хуже Волочковой: российская телеведущая села на шпагат с голой грудью
Не хуже Волочковой: российская телеведущая села на шпагат с голой грудью

На церемонию Анна Грачевская пришла со своим супругом - бывшим баскетболистом Артемом Кузякиным.

Не хуже Волочковой: российская телеведущая села на шпагат с голой грудью

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, российская певица Лолита Милявская, которой на три года запретили въезд в Украину, на церемонии вручения музыкальной премии MusicBox-2018 выругалась нецензурной лексикой со сцены.

Персоны
Борис ГрачевскийАнна ГрачевскаяАнастасия Волочкова
Место
РоссияМосква
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N Y
N Y
Тема сисек до конца не раскрыта...
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0
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Хахлы посмотрели и молче дрочат
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http://snip.li/DpszH
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