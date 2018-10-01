Не хуже Волочковой: российская телеведущая села на шпагат с голой грудью

Российская телеведущая и модель, бывшая супруга Бориса Грачевского, основателя детской юмористической программы "Ералаш", Анна Грачевская вышла на красную дорожку музыкальной премии MusicBox в абсолютно прозрачном платье без нижнего белья.

Церемония состоялась 30 сентября в Москве, передает "КП".

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Под длинное зеленое платье-халат Грачевская надела только зеленые трусы. Бюстгальтера на женщине не было, поэтому все присутствующие могли видеть ее обнаженную силиконовую грудь.

Однако и этого телеведущей было мало. Чтобы окончательно шокировать зрителей, Грачевская в этом наряде села на шпагат прямо на красной дорожке - мол, чем я хуже Волочковой.

На церемонию Анна Грачевская пришла со своим супругом - бывшим баскетболистом Артемом Кузякиным.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, российская певица Лолита Милявская, которой на три года запретили въезд в Украину, на церемонии вручения музыкальной премии MusicBox-2018 выругалась нецензурной лексикой со сцены.