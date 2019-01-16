''Не ходи голой!'' Тодоренко рассказала, как чудила во время беременности

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая 5 декабря 2018 года стала мамой, рассказала о своем поведении во время беременности.

Звезда сообщила в своем Instagram, что ходила однажды в одном белье за печеньками по улице, потому что ей было постоянно жарко.

"На 5-м месяце мы снимали обложку журнала Glamour. У меня уже отчетливо был виден животик, но девочки-стилисты журнала очень умело не выставляли это", – рассказала она.

Регина Тодоренко во время беременности instagram

По словам Тодоренко, за день до съемки со стилистами пришлось перемерить сотни вещей, потому что звезда не влезала в привычные размеры.

"Так как обложка была осенняя, вещи были теплые, а мне же все время было жарко и хотелось все снять. Моя пиарщица постоянно говорила: "Я тебя прошу, не ходи голой!", а я и не замечала, что в одном белье пошла за печеньками", – уточнила телеведущая.

Звезде казалось, что съемочная группа журнала ее жалела, хотя Тодоренко чувствовала прилив энергии и была готова снимать больше образов.

"Еще одну обложку, а лучше две! Но мы справились быстро, всего часов за 6 и я надеюсь, что вы так же довольны результатом, который получился, как и я", – резюмировала Тодоренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Тодоренко рассказала, что за 9 месяцев беременности набрала 18 килограммов, питаясь любимыми мучными продуктами.

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