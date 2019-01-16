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''Не ходи голой!'' Тодоренко рассказала, как чудила во время беременности

2.1тЧитать материал на украинском

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая 5 декабря 2018 года стала мамой, рассказала о своем поведении во время беременности.

Звезда сообщила в своем Instagram, что ходила однажды в одном белье за печеньками по улице, потому что ей было постоянно жарко.

"На 5-м месяце мы снимали обложку журнала Glamour. У меня уже отчетливо был виден животик, но девочки-стилисты журнала очень умело не выставляли это", – рассказала она.

Регина Тодоренко во время беременности

Регина Тодоренко во время беременности

instagram

По словам Тодоренко, за день до съемки со стилистами пришлось перемерить сотни вещей, потому что звезда не влезала в привычные размеры.

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"Так как обложка была осенняя, вещи были теплые, а мне же все время было жарко и хотелось все снять. Моя пиарщица постоянно говорила: "Я тебя прошу, не ходи голой!", а я и не замечала, что в одном белье пошла за печеньками", – уточнила телеведущая.

Звезде казалось, что съемочная группа журнала ее жалела, хотя Тодоренко чувствовала прилив энергии и была готова снимать больше образов.

"Еще одну обложку, а лучше две! Но мы справились быстро, всего часов за 6 и я надеюсь, что вы так же довольны результатом, который получился, как и я", – резюмировала Тодоренко.

На 5-м месяце мы снимали обложку журнала Glamour @glamour_russia . У меня уже отчетливо был виден животик 🤰🏼, но девочки-стилисты журнала очень умело не выставляли это на показ. Кстати, если вы хотите сместить акцент с округлившегося животика, сделать это можно с помощью пиджака oversize, платья с завышенной талией, худи и одеждой с принтами. За день до съемки мы со стилистами перемерили сотни вещей, так как в привычные размеры я уже давно не влезала 🙈😆Так как обложка была осенняя, вещи были теплые, а мне же всё время было жарко и хотелось всё снять. Моя пиарщица @katerynaprymina постоянно говорила: "Я тебя прошу, не ходи голой!", а я и не замечала, что в одном белье пошла за печеньками. Как мне казалось, съемочная группа журнала вместе с @ilyana.erdneeva меня немножечко жалела, но у меня был такой прилив энергии и так много сил, что я готова была снимать ещё 5 образов, еще одну обложку, а лучше две! Но мы справились быстро, всего часов за 6 и я надеюсь, что вы так же довольны результатом, который получился, как и я! #БеременныйМарафон #регинатодоренко

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko)

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Тодоренко рассказала, что за 9 месяцев беременности набрала 18 килограммов, питаясь любимыми мучными продуктами.

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Персона
Регина Тодоренко
Теги
беременностьшоу-бизнес
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