''Не ходи голой!'' Тодоренко рассказала, как чудила во время беременности

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая 5 декабря 2018 года стала мамой, рассказала о своем поведении во время беременности.
Звезда сообщила в своем Instagram, что ходила однажды в одном белье за печеньками по улице, потому что ей было постоянно жарко.
"На 5-м месяце мы снимали обложку журнала Glamour. У меня уже отчетливо был виден животик, но девочки-стилисты журнала очень умело не выставляли это", – рассказала она.
Регина Тодоренко во время беременности
По словам Тодоренко, за день до съемки со стилистами пришлось перемерить сотни вещей, потому что звезда не влезала в привычные размеры.
"Так как обложка была осенняя, вещи были теплые, а мне же все время было жарко и хотелось все снять. Моя пиарщица постоянно говорила: "Я тебя прошу, не ходи голой!", а я и не замечала, что в одном белье пошла за печеньками", – уточнила телеведущая.
Звезде казалось, что съемочная группа журнала ее жалела, хотя Тодоренко чувствовала прилив энергии и была готова снимать больше образов.
"Еще одну обложку, а лучше две! Но мы справились быстро, всего часов за 6 и я надеюсь, что вы так же довольны результатом, который получился, как и я", – резюмировала Тодоренко.
На 5-м месяце мы снимали обложку журнала Glamour @glamour_russia . У меня уже отчетливо был виден животик 🤰🏼, но девочки-стилисты журнала очень умело не выставляли это на показ. Кстати, если вы хотите сместить акцент с округлившегося животика, сделать это можно с помощью пиджака oversize, платья с завышенной талией, худи и одеждой с принтами. За день до съемки мы со стилистами перемерили сотни вещей, так как в привычные размеры я уже давно не влезала 🙈😆Так как обложка была осенняя, вещи были теплые, а мне же всё время было жарко и хотелось всё снять. Моя пиарщица @katerynaprymina постоянно говорила: "Я тебя прошу, не ходи голой!", а я и не замечала, что в одном белье пошла за печеньками. Как мне казалось, съемочная группа журнала вместе с @ilyana.erdneeva меня немножечко жалела, но у меня был такой прилив энергии и так много сил, что я готова была снимать ещё 5 образов, еще одну обложку, а лучше две! Но мы справились быстро, всего часов за 6 и я надеюсь, что вы так же довольны результатом, который получился, как и я! #БеременныйМарафон #регинатодоренко
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Тодоренко рассказала, что за 9 месяцев беременности набрала 18 килограммов, питаясь любимыми мучными продуктами.
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