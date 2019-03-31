Не хочу оценивать Зеленского как политика — звезда сериала "Слуга народа" Алексей Смолка

Алексей Смолка – украинский актер, знакомый нам по многим популярным картинам и шоу. Многосерийная лента "Ментовские войны. Киев", юмористические проекты "Велика різниця" и "Пороблено в Україні", и, конечно же, популярный украинский сериал "Слуга народа", в котором Смолка сыграл колоритного депутата Карасюка.

К слову, новый сезон "Слуги народа" производства студии "Квартал 95" с ее основателем Владимиром Зеленским в главной роли, спровоцировал много разговоров вокруг себя, так как вышел за несколько дней до президентских выборов в Украине (31 марта). Собственно, Владимир, сыгравший в "Слуге" президента, будет бороться за президентскую булаву и в реальности. Не увидеть некий символизм в выходе ленты "Слуга народа 3. Выбор" было довольно трудно...

Помимо полюбившейся роли Карасюка в новом сезоне "Слуги народа", Смолка также снялся и в детективном сериале производства канала "2+2" "Звонарь", премьера которого состоится уже в понедельник, первого апреля.

OBOZREVATEL пообщался с Алексеем Смолкой о его прошлых, нынешних и будущих киноработах. Так как разговор состоялся накануне выборов, разумеется, темы политики и сотрудничества с Зеленским мы также затронули.

Алексей Смолка в сериале "Слуга народа" Facebook

– Алексей, начнем с весьма традиционного вопроса: 2019 год начался не так давно, вы ставили себе какие-то конкретные цели на этот год? Чего уже удалось достичь, что запланировали и чего еще ожидаете от этого года?

– Я уже снялся в нескольких проектах, поэтому уже есть первые результаты. Но самый весомый результат, который мы поставили (мы правда уже ставили его в прошлом году с моим партнером, другом, коллегой Алексеем Шапаревым, известным режиссером): написали сценарий "полного метра" (полнометражного фильма – Ред.). Хотим снять дорогой, исторический фильм для наших кинотеатров. Это не исторические хроники, а детектив, ближе к комиксам. Уже сейчас могу приподнять маленькую завесу: мы создаем украинский детектив про период 1918 года. Такой как Мегре, Холмс. Точнее, мы его уже создали, теперь ждем пока состоится питчинг Госкино (устная или визуальная презентация кинопроекта с целью нахождения инвесторов – Ред.).

– Съемки запланированы на этот год?

– Если успеем. Питчинг должен был быть осенью, но пока не известно, когда он состоится. Понимаете, у фильма большой период подготовки, как минимум три месяца — это пошивка костюмов, освоение локации и еще много подготовительных процессов.

В этом-то вся проблема, чем быстрее мы получим "добро", тем быстрее начнем период подготовки и сможем приступить к съемкам, которые, к слову, должны быть или поздней осенью, или ранней весной, потому что по задумке сами события происходят в довольно мрачном тоне и нам нужны "лысые" деревья, туман стелящийся, грязь под ногами… Там безумно интересная история, мы даже кастинг провели с актерами, чтобы быть готовыми к питчингу. Освоили несколько локаций, потому что старый Киев найти практически невозможно, и я планирую впервые быть режиссером.

Алексей Смолка в сериале "Слуга народа" YouTube (скриншот из видео)

– За 2018 год мы насчитали у вас примерно 8 ролей.

– Их больше. 8 — это те, которые вышли на экранах.

– В 2019-м у вас уже указано 3 и это уже точно те, которые выйдут на экран. Чисто технически как вам удается участвовать в таком количестве проектов — это же все происходит практически одновременно?

– Конечно, бывает одновременно, но, на самом деле, все удается совмещать с помощью тех, кто грамотно составляет графики на каждом production, каждом канале. Я подаю графики своей занятости, спектакли и каждый распределяет. Часто люди думают, что если ты снимаешься в проекте, то "заходишь" на площадку на все сорок дней — это же не так. В одном проекте может быть 4 съемочных дня, в другом – 20, еще в другом – 10, а может быть и один съемочный день. По-разному, бывает, что "впихивают" все в один съемочный день, и ты 20-50-300 сцен играешь и все, как-то так экономят на гонораре (смеется).

– Участие в каждом проекте, несомненно, подразумевает желание прожить эту роль, полностью внедрится в образ. Когда вы участвуете одновременно в нескольких проектах, вам легко абстрагироваться от одной роли и полноценно прочувствовать другую?

– Да, это старые актерские секретики, очень помогают костюмы, какие-то предметы обихода, потому что, когда я одеваю депутатский костюм, я сразу вспоминаю все. Когда я одеваю кожанку или джинсы, появляется другая пластика, отсюда и голос, которым я говорю. В одном из фильмов я недавно играл заику-адвоката и когда я надевал очки, я сразу начинал разговаривать так. То есть это хорошая актерская форма. Ну и плюс, когда ты разговариваешь с актерами или репетируешь текст перед съемкой, ты же все равно максимально погружаешься.

– Вам в целом легко вживаться в любую роль или есть, которые даются более сложно?

– Очень сложно мне ранее давались положительные персонажи, потому что хочется сыграть что-то интересное. Но, к сожалению, когда играешь положительную роль, режиссер нередко может "обрезать" крылья и сказать: "Не надо, нам бы попроще, ты просто походи как медвежонок, поговори текст". А ты же ищешь что-то особенное… Поэтому сложно бывало найти общий язык с создателем фильма. Если в "Ментовских войнах" (Алексей Смолка сыграл главную роль в одной из частей сериала "Ментовские войны. Киев", премьера которого состоялась на канале 2+2 – Ред.) — это моментально получилось, мне дали добро на многие шалости, на импровизацию в тексте, тогда да, тогда легко.

– Раз мы уже зацепили тему "Ментовских войн"… Вы сыграли также в сериале "Звонарь", который выйдет в апреле на канале 2+2. И там тоже вам досталась роль "мента". Стало быть, вы часто ассоциируетесь и у зрителей, и у людей, которые занимаются производством кино- и ТВ-продуктов, с вот таким образом "человека-опера", сотрудника правоохранительных органов. Вы сами себя комфортно чувствуете в данном амплуа?

– Нет, это просто большая практика в жизни, большая практика в кино. Я начинал свои фильмы со "Следа оборотня" (детективный сериал 2001 года – Ред.) — я играл практиканта и наблюдал за мэтрами, как они это все делают. Да и в принципе после того как я поправился, вы же помните, что у нас большая часть в органах не худых людей, поэтому и отложился отпечаток. Часто зовут на эти роли, особенно "ГАИшников". Всего у меня уже есть 6 ГАИшников, лейтенант, майор, дважды полковник. В "Звонаре" вообще руководитель отдела – дослужился (смеется). Мы часто шутим, Женя Паперный играл капитана, а уже генерал. Дослужился до генерала, а я пока еще нет.

Алексей Смолка Facebook

– Вы себя не чувствуете заложником одного образа?

– Нет, когда-то я себя чувствовал заложником образа отрицательных персонажей. Это не мне судить, но как говорили некоторые продюсеры и режиссеры, у меня очень хорошо получаются именно отрицательные роли. И какое–то время я был заложником этого, пока не сняли сериал "Суббота", где у меня большая, главная положительная роль. Потом сняли "Ментовские войны. Киев", и было несколько "телемувиков" 3-4 серийных, везде были положительные роли. Благодаря этим ролям я выбрался, режиссеры стали видеть во мне толику добра, на самом деле его (добра) во мне полно (улыбается).

– Образы, о которых мы говорили только что. Как вы думаете, почему режиссеры видят вам именно таким? ГАИшник, "мент", чиновник и т.д. Дело только во внешности, или в вашем характере?

– Я специально придерживался такого образа. Как только вернулся в Киев, подошел как бизнесмен к своей профессии. Посмотрев продукты, я оценил, какая ниша в кино более-менее свободна — это ниша отрицательных персонажей потому что у нас на тот момент, 2009, по-моему, год, сильных, качественных актеров было человек 5, которые играли сильно и хорошо отрицательные роли. А проектов было намного больше. И я понял, что буду занимать эту нишу. Плюс мне помогла моя практика в театре, где я играл в “Чужом ребенке” Федора Федоровича — это главный отрицательный персонаж и это помогло.

– Вы только что вернулись на 10 лет назад, уточнили, что было мало сильных актеров, но было много проектов. Сейчас ситуация изменилась?

– Я не знаю, не штудирую и не интересуюсь, сколько в год снимается. Раньше вроде больше было, но не знаю. Нет, был конечно период, когда вообще ничего не снималось, 2-3 года, а сейчас вернулось на круги своя. Сейчас большой прогресс из-за того, что очень много молодых актеров берут на главные роли.. В мое время до такого было сложно добраться, безумно сложно, а все из-за того, что появилось много ситкомов, комедий. Молодежь нужна, не нам же "старперам" все время прыгать. Начали звать молодежь, оказалось, что в Украине очень много талантливых молодых актеров, о которых почему-то раньше никто не знал. И молодость — это я беру до сорока (смеется).

­– А как на счет качества производимых ТВ-продуктов и кино? Вы считаете оно существенно выросло или осталось на том же уровне?

– У кого-то выросло, у кого-то нет. Все зависит от бюджета. Начнем с того, что качество фильма зависит от бюджета в первую очередь, как ни крути. Отсюда и стоимость режиссера, сильного или слабенького, каких актеров возьмут, массовку-групповку или настоящих актеров, от этого качество игры зависит. Локации какие, декорации, костюмы: в своей одежде актеры играют или специально для актера пошьют костюм.

­– А бывает такое, что просят на съемки приносить для персонажа свои костюмы?

– Всегда. Я вам серьезно говорю. Я сейчас открою глаза, но это было всегда. Недавно мне мой коллега и друг очень жаловался, что ему испортили на съемках костюм дорогущий, и зарплата за этот съемочный день не сможет его окупить. Бывает и такое. Что касается выше заданного вопроса о качестве кино- и телеконтента (развлекательного в первую очередь), то здесь кто-то поднялся, научился снимать дешево, но качественно, а кто-то наоборот нашел инвестиции и снимает какие-то большие проекты. Вы посмотрите, у нас, казалось бы, не очень дорогой фильм “Скажене весілля”, а нормально, качественно. Зрителю понравилось. То же самое – “Я, Ти, Він, Вона” – фильм выстрелил и заработал больше остальных в Украине. Много было фильмов, которые выстрелили и заработали, нравится мне этот фильм, не нравится, я не вправе судить — это пусть судит зритель своими деньгами за билет. Во всяком случае если не брать телевидение, а кинопродукцию, то качество выросло.

Алексей Смолка Facebook

– Вы ранее сказали, что съемочный процесс и качество конечного результата напрямую зависят от бюджета. Значит ли это, что главная проблема украинского телевидения и кинематографа заключается лишь в недостатке финансирования?

– Мы в большей мере про телевидение говорили, кинематограф – это немного другое. Но кинематограф тоже страдает от этого, будем честны, если бы некоторым фильмам дали побольше, то они были бы покачественней. И как бы мне фильм Ахтема Сеитаблаева “Киборги” бешено понравился, но я понимаю, что было бы еще чуть-чуть финансов, получилось бы еще круче, и с техникой, и со всем остальным. И это было бы "смотрибельнее", ведь наше украинское кино — это политика. И если в любой стране в это вкладываются бешеные деньги, потому что они это понимают, то у нас почему-то не понимают, что нужно, чтобы зритель приучился ходить на свои фильмы, которые еще и можно продать для демонстрации в других странах. Пока мы этого не поймем, у нас все так и будет.

– Какой по вашему мнению самый успешный проект ТВ за прошлый год?

­– Я не продюсер и не могу сказать конкретно за последний год. У нас много было хороших проектов, но понимаете, если я какой-то проект выделю, то обижу другой, в котором снимался кто-то из моих знакомых или, в котором снимался я сам — это не выгодно (улыбается). Останусь толерантным и скажу: растем, потихоньку растем.

– Кстати, а вы всегда пересматриваете сериалы, фильмы в которых вы снимались?

– Да.

Алексей Смолка Facebook

– И оцениваете их с точки зрения зрителя?

– Нет, оцениваю всегда с точки зрения качества работы, скорее смотрю на себя как педагог, который ставит 2, 3, 4, галочки: здесь этого не надо было делать, здесь лишнее, и так далее. Ведь у нас большая проблема, самая громадная проблема: нас в Украине не учат играть в кино. Когда студенты получают диплом актера театра и кино, у них нет ни одной пары именно по предмету "Кино". Ни одной, ни у кого. У нас нет кинокурсов, где человек бы отучился 4 года и ушел в кино. Мы все актеры, и знаменитые в том числе — это все тупо на личной практике. Посмотрите на первые работы многих наших актеров в сериалах, когда они пришли молодыми… И я на себя смотрю. Да, это практика, нужно смотреть, нужно учиться и, к сожалению, мы только так можем учиться – методом проб и ошибок. Только так. То ты свет загораживаешь, то ты не попал в свет, то вопросы "зачем ты это сделал?", мы, к сожалению, учимся сами. А я считаю, что нужно преподавать в вузе как минимум, если в 16 лет поступил, 4 года проучился, то в 20 лет ты уже чуть "пожилой", особенно это касается актрис. Вы знаете, что до 25 лет в театр брали?

– Но ведь разные роли есть?

– Да-да, но я имею в виду, что если молодежные сериалы, нужно же этому учится. Я часто помогаю своим молодым коллегам, которые приходят. У него первый фильм, он вообще ничего не понимает, потому что этому не учили.

Алексей Смолка Facebook

– То есть профильное образование прямо настолько важно для актера? Ведь многие таланты, задействованные в этой сфере, даже не задумывались о том, чтобы получить образование именно в актерстве…

­­– Безумно важно. Мой учитель Геннадий Касьянов, который меня привел в Черниговский молодежный театр, прямо из КВН меня взял. Ему не хватало Яши для Вишневого сада — я два года проработал в театре, и я достиг чего-то. Практика на сцене, в КВН, я был заводной, веселый, я считал, что все могу, но когда попалась серьезная роль и мне нужно было знать грань за которую не нужно выходить, я попросту не понимал, как это сделать. Я стоял с человеком на одной сцене, такого же возраста, но который уже закончил театральный ВУЗ, и понимал: я не могу дорасти до его уровня. Я не могу так тонко и точно. Школа для актера необходима. Да, бывают гении, но таких единицы. Не скажу, что учеба их испортит, но, в принципе, они и без нее уже все могут Но такие исключения — это и есть доказательства в теореме, что школа нужна.

– Вы упомянули КВН. Как вы считаете, в контексте актерской деятельности КВН много вам дал?

– Дал хорошую практику, но слава Богу мои учителя они из меня его (КВН) выбили. Легкость, ребячество — это дал, так же, как и практику в пластике, в танцах, практику общения через микрофон и как держать себя на сцене, дал много. Это была громадная практика, с которой мне первый год было чуть легче. Но когда идешь в актерство, нужно о КВН забывать потому что серьезнее вещи есть. КВН-щик должен сломать себе голову, чтобы шутить на разминке за 30 секунд, у тебя должна быть свернута психика. Со мной дома не могли общаться. Я шутил на каждую фразу: “Леша, мусор вынеси!” — я мог его просто с балкона выкинуть, ради прикола. И отвечал постоянно юмористическими фразами, подкалывая то маму, то сестру и их это доставало страшно. И чтобы шутить и сочинять шутки —надо себя настроить и жить в этом. Но потом, когда ты идешь учиться серьезному актерскому мастерству, от этого потихоньку надо избавляться.

– Сколько лет вы играли в КВН?

– Много. Не считая школы, в серьезный играл с 1993-го, пока не поступил в университет. Потом еще годик тайно поиграл до 2000 года, получается 7-8 лет.

Алексей Смолка YouTube (скриншот из видео)

– Сейчас вы следите за КВН?

– Нет. Слежу за КВН внутри Украины, тот КВН мне не нравится вообще. Каким он стал?! И все наши КВНщики, даже старые, ну просто ужас. Хорошо, что появился проект "Лига Смеха", потому что это альтернатива и молодежь наша нашла отдушину. В том КВН уже была коррупция. И были связи. И диктовка - о чем шутить.

– Насколько я знаю, там довольно жесткая цензура?

– Да. Поэтому слава Богу, что у нас есть "Лига". Да у нас и КВН есть региональный, на самом-то деле. Да, это не тот масштаб, но поверьте, ребята выросли. То, о чем мы шутили и то, что я сейчас смотрю — это намного выше уровень.

Мы играли в КПИ, ездили в чемпионат КВН всеукраинский, нас по УТ-1 показывали, так оттуда ж все вышли. Все, кто сейчас на ТВ. И то, что "регионы " сейчас делают, в сто раз круче. Они уже не стесняются, не боятся. Мы шли по шаблону КВНа – того московского, а для них просто мир открыт благодаря интернету, и они шутят про что угодно.

У нас есть достойные альтернативы КВНу. Да, формат немного другой. И это хорошо, потому что он свободнее. Сейчас нет жюри, как в КВН, которые "чешут себе одно место" и оценивают тебя. Тебя учат и с тобой учатся. На самом деле, это фабрика своих юмористов. Хороших, качественных, которые в будущем могут пойти на канал создавать свои ситкомы, сериалы или шоу, потому это намного лучше.

– Но ведь и тогда, в классическом КВН так было. Очень многие участники потом выходили на телеэкраны в качестве актеров ситкомов, сценаристов, музыкантов.

– Да, потому что после распада "совка" нужно было срочно обновлять ТВ, а не было молодежного контента. Тогда и "выстрелили" Comedy Club, у нас – ­"95 Квартал", "Дизель шоу" и другие. Я как-то приходил на УТ-1 и видел, как состав редакторов, сценаристов, дяди с бородами, они если не Ленина, то Сталина точно помнят, сидят и юмористическую программу придумывают. Это капец… И такой юмор на фоне 60-х годов, так что слава Богу, что все обновилось.

Алексей Смолка Facebook

– Давайте вернемся к сериалу "Звонарь". Хотелось бы в вашей интерпретации услышать о вашей роли, удовлетворила ли она все ваши актерские амбиции, довольны ли вы работой?

– Работой над ролью – к сожалению, нет. Любая роль — это возможность практики и есть ощущение того, что "это круто!". Тут дело в другом. Из-за графиков съемки мне чуть-чуть не хватило времени чтобы что-то еще придумать, доработать роль. Мне позволяется это, мне не хватило времени что-то привнести, но в принципе судить зрителю, не мне. Я потом посмотрю и буду оценивать не роль, а свою работу. Мой персонаж – он начальник этого отдела, начальник Звонаря и всех остальных разгильдяев, который четко следует букве закона и негативно относится к тем, кто избегает этой буквы. А Звонарь чего? Он молодой, он пацан, он хочет по-своему. А мой персонаж – "старовер". Это человек, который поставлен в жесткие рамки. Вы же понимаете, начальство критиковать безумно легко, на курилке. А когда человека назначают начальником, если нет короны, он понимает, как это тяжело. И поэтому пытается их убедить, по-доброму, по-злому, разные попытки использует, чтобы направить "следаков" на расследование, но не всегда это срабатывает.

– Вы уточнили, что тяжело давался режим, съемочный процесс вообще много времени занимал?

– Да. Но у нас же все распределено, что-то снимается в кабинетах, что-то снимается на улице.

– В среднем, какая занятость на съемочной площадке в день?

– По-разному, все время по-разному. Несколько дней были заняты полностью, актеры ведь тоже снимаются в других проектах или спектакли играют, поэтому время ограничено. Были актеры, которые снимались с нами, а потом ехали играть в спектакле, поэтому мы чуть-чуть подстраивались. Я просто немного разбаловался, потому что до этого мы снимали другие проекты, где можно было подумать, пошалить, то есть было время, то здесь из-за большого количества персонажей нужно было ускоряться.

– Во время работы над "Звонарем" конкретно вы тоже совмещали несколько проектов или были сосредоточены только на нем?

– У меня "Слуга народа" тогда был, и на спектакли еще ездил, играл. А были и такие дни, когда был цельный график і я был сосредоточен только на "Звонаре".

– Вам приходилось жертвовать какими-то ролями?

– У меня нет секретаря, поэтому я научился договариваться сам, и я абсолютно точно помню все свои графики на будущее. Я обзваниваю всех сразу. У меня закон простой: в моей занятости – это как закон общаги – кто первый встал, того и тапки. Вот мы снимаем с этого периода по этот. Все, я за ними записываю. Если даты совпадают, но я очень нужен на съемках другого проекта – пусть переносят или ждут. А если люди не хотят под меня подстроится, значит я им не очень-то и нужен.

Из-за несоответствия графика иногда приходилось вообще отказываться, но в последнее время отказываюсь из-за того, что присылают неинтересные роли.

– Для вас возможна ситуация, когда вы откажетесь от условно крутой роли исключительно из-за своих принципов?

– Да, конечно.

–При каких условиях это может произойти? Где, в каких постановках, шоу или фильмах вы никогда не будет играть?

– Ну, никогда не говори никогда. Человек меняется, на то он и человек, если он только не в стаде, когда убрали ворота, а коровы не выходят. Человеку свойственно меняться, в моем случае толстеть (смеется). Психология развития бывает разной, люди и религии меняют в жизни, а не слепо ходят в один монастырь. Есть, конечно, роли, которые я никогда не сыграю, уж точно я никогда не поеду в Россию сниматься, при любых условиях, какой бы там не был крутой бюджет. Меня туда звали уже и не раз и на "Первый канал" звали, я не поехал.

– И в то же время многие российские кинопорталы, СМИ и другие ресурсы, которые содержат информацию о вас (биографию и фильмографию), идентифицируют вас как: Алексей Смолка, российский актер. Честно признаться, меня несколько удивил этот факт.

– Смотрите, я жил в Красноярске 9 лет и в Москве 2 года. Я уехал в 2009-м, поэтому меня там идентифицируют по-разному. Но самое главное в паспорте написано украинец. Не важно, как назовут и какой национальности, главное чтобы не дописали нехорошие слова. Дело в том, что в хорошем понимании среди актеров национальности не должно существовать. Актеры должны сниматься в Лондоне, Германии в Швейцарии. Поэтому как бы ни называли, это все равно. Это мешает зрителю смотреть фильмы?

Плюс, я аполитичный человек, но для себя определился, что я хочу быть здесь, в Украине. В принципе, единственный политический ход в моей жизни – это то, что определился: я живу здесь. Чернигов моя Родина, а Киев — мой дом.

– Многие артисты и исполнители утверждают, что творчество и политика – это совершенно разные сферы жизни, вы считаете можно их кардинально разделить? Всегда ведь практически любая деятельность подобного рода тем или иным образом пересекается с политикой.

– Да-да, можно разделять. К примеру, если я украинский, русский актер, не важно, и буду играть в китайском фильме про Будду — это будет полностью аполитично. Или, черт с ним, каменный век, и я буду играть пещерного человека. Где здесь политика? Мне кажется ее там нет — это творчество. Некоторые люди не разделяют в голове творчество и политику, действительно. Но если есть политический подтекст в кино, тогда конечно, разделить и абстрагировать от политики невозможно.

Но в принципе, если актер не дурак, он чувствует где заказ. Иногда подставляют актеров. Не хочу открывать всю правду, но бывает и такое, когда человека сняли, камеру поставили на него, а когда он уехал, камеру "перевернули" и сняли другое. После монтажа получается, что он как гад снялся в скандальном, политическом кино. Предположим, снимают как я целюсь в людей, а камеру переставили и там уже показывают, что падают от пуль люди. Бывает и такое. Иногда еще когда читаешь текст, чувствуешь, что это заказано.

Алексей Смолка YouTube (скриншот из видео)

­– Вы сказали, что не поедете сниматься в Россию ни под каким предлогом. А как относитесь к артистам, которые все-таки едут туда работать?

– Это мой выбор. Других я не осуждаю. Смотря в чем сниматься еще вопрос. Каждый делает для себя выбор, но, простите меня, если бы жив был Тарковский и позвал бы меня, может я бы и изменил свое мнение. Когда великие снимают, позиция может и поменяться. Я выбрал так, кто-то выберет по-другому, главное, чтобы они не снимались в настоящей, чистой, прозрачной "заказухе", вот это я не одобряю. Когда полностью понятно откуда и кто это заказал.

– То есть, если приглашают в условный российский ситком, пусть и без политического подтекста, тогда, по вашему мнению, нормально ехать туда работать?

– Ну а почему нет? Или наши политики там, в Минске, не бухают и не встречаются? Я думаю многие катаются и туда, на нейтральной территории скорее всего. Ну это мои предположения, я не навязываю эту точку зрения. Это все игра, большая и интересная, которая, к сожалению, требует крови и жертв. Для них, не для меня, поэтому я сделал такой выбор.

– Вопрос по поводу взаимодействия с актерами на площадке, вам со всеми было комфортно работать?

– Да, там же все друзья-знакомые, было только два актера мне незнакомых. Мы же в “Ментовских войнах. Киев” пересекались, да и по жизни просто дружим. Конечно легко. Главное, я пока что у наших украинских актеров не замечал звездности. Проблема наступает, когда человек "звездит", буду я так делать, ударьте меня по заднице. Когда человек звездит, тогда может быть проблема, потому что у каждого есть гонор, без гонора ты не сможешь играть.

– Вы никогда не сталкивались с такой проблемой как звездная болезнь?

– Сталкивался, когда еще в старые времена снимались с московскими артистами. Ох там! Фамилий называть не буду, но были такие, что работать с ними было просто невозможно, а некоторые приезжали просто накосить бабла и них*ра не делали. Ты стараешься, а из-за тех, кто них*ра не делает, ты выглядишь дураком. Два главных героя ничего не делают, а ты пытаешься с помощью своего актерского мастерства что-то привнести. Они играют в свою игру, в свой театр, а ты в свой, из-за этого несостыковка и ты дурачок, хотя по идее ты все делал правильно.

Алексей Смолка в сериале "Слуга народа" YouTube (скриншот из видео)

– На фоне этого возникают какие-то жесткие конфликты прямо на съемочной площадке, или вы умеете абстрагироваться?

– Я умею абстрагироваться, если надо. У нас были конфликты и даже здесь был, но я, тем не менее, понимаю, сколько человек от меня зависит. Если я сейчас что-то сделаю, остановится сьемка, люди останутся без зарплаты и все. Лучше сглотнуть, переждать, а потом уже выяснить. Ну или не выяснять, как получится. В кино нужно быть профессионалом, кто-то там поступает непрофессионально, но... Я тоже пару раз косячил, но все равно потом заминали и продолжали работать.

– Вы полностью довольны работой в сериале?

– В "Звонаре"? Собой лично не полностью. Я мог бы сделать лучше, я считаю.

– А что помешало?

– Ну я сказал — время, частично погода, условия. Я и заболел, на площадке с температурой был. Ты болеешь, а процесс идет, надо работать. Это отвлекает. А чтобы сочинять, добавлять что-то от себя, шуточки, пословицы, частушки, надо соображать. А когда темп и ритм высокий, а состояние не очень хорошее, ты не можешь этого делать в полной мере. Снимали бы летом – вот я там бы разошелся.

– Вы часто импровизировали на съемочной площадке?

– А меня этому научил Долинский, дядя Вова, в моем первом кино. Он сказал: "Леша, добавляй всегда что-то, потому что сценарист, он сидит дома, за печатной машинкой. Он не видит жизни, он не знает кто будет играть". Приходишь ты, личность, ты приносишь себя, свое отношение к жизни, то, что ты придумал этому персонажу. И я не приветствую вообще жесткие методы. "Нет, это нельзя менять, ты что! Вася же писал!". Это приносит в кино жизнь, такому актеру больше поверят. Когда я даже смотрю фильмы, я слышу текст в первую очередь.

– Вам часто запрещали импровизировать?

– Очень часто. Это сейчас почему-то мода пошла такая. Мне, слава богу, дали наводку к "Ментовским". Говорили: "Господи, Смолку не трогайте, он знает, что говорит". А других держали в жестких рукавицах. Были проекты, когда вообще подбегала девочка и говорила: "здесь написано другое слово".

В "Ментовских войнах" я разгулялся, отсюда и образ появился. А были такие небольшие проекты, ну две-четыре серии, когда просто девочка сидит и смотрит, что произносит актер, свихнуться можно!

– Вы считаете, что "сухое" следование сценарию негативно сказывается на качестве работы?

– Да, если это не классика. Я не люблю, когда меняют у классиков. Ну а, конечно, то что написано сценаристом, иногда нужно перефразировать и что-то добавить. Мы в "Слуге народа" все переделываем прямо на площадке. Иногда сцены снимали по полдня, хохот на площадке стоял "страшный". Импровизация рождает тот самый необходимый образ.

– В "Слуге народа" вы играли Карасюка, достаточно спорного персонажа: депутата, лидера парламентской фракции, коррупционера. Вам легко было вжиться в образ такого человека?

– Да, я играл в “Великій різниці” спасибо Сергею Анатольевичу Сивохе, он мне выдал роль Симоненко. Я играл Симоненко, не полностью похоже, но этот опыт дал мне возможность сыграть такого политика, как Карасюк. Но там тоже собирательный образ, я же наблюдал, смотрел выступления в Верховной Раде, записи, выступления на трибунах. Некоторые жесты, выражения можно узнать.

– А работать в команде, которая занималась производством "Слуги народа", в частности, с "Кварталом" как было?

– Да, великолепно, вообще это одна из лучших групп за всю историю моей работы, потому что подход к продукту – профессиональный. То есть еще когда создавали первого "Слугу", был офигеннейший сценарий, но это же только было написано. А прикиньте все это создать. А сейчас все смотрят второй, третий, типа легко. А когда только пришли… Карасюк выдумался прямо на площадке, когда у меня брали интервью. Не было написано даже фамилии, я открою маленький секрет, не было ни имени, ни фамилии. И каждый образ, каждое появление добавлялось и добавлялось, поэтому было очень круто. Плюс авторы всегда на площадке, плюс Леша (Алексей Кирющенко, главный режиссер "Слуги") – гениальный режиссер, плюс партнеры все офигенные и заинтересованы в выпуске лучшего продукта.

Алексей Смолка в сериале "Слуга народа" Facebook

– В большинстве случаев, работы "95 Квартала" обретают огромную популярность у зрителя. Помимо рейтинговости, это еще и качество. Многие, наверное, задаются вопросом: "Почему "Квартал" может сделать круто, а у других так не получается. Вы считаете, что здесь проблема опять-таки в финансировании? Ведь есть же еще вопрос профессионализма всей команды и многое другое.

– Нет. Семьей надо быть. Не всякий телеканал, продакшн – семья. Чаще всего это наемные люди, а вот "Квартал" — это семья. И они знают друг друга, 15 лет же будет "Кварталу", так это только вечернему, а самой команде сколько... Мы с Зеленским вместе были в Сочи на фестивале КВН, по-моему, в 1996 году. Возможно, потому что они семья и понимают грань ответственности, хотя семьи тоже бывают разные: выноси мусор, уважай дом, в котором живешь. Есть определенные законы в семье, и там такие законы соблюдаются. Поэтому, когда приходит продукт за него все переживают, потому что семья, а не потому что деньги. Денег многим дают много, но не все они доходят до "конечной цели", бывает и такое. Из их отношения к работе многое следует: и политика, и само отношение к коллективу, и отношение к людям. Я ведь не из "Квартала", есть актеры, у которых контракт с компанией, а у меня его нет. Даже многие зрители считают, что я с "Квартала". Нет, я просто многие годы сотрудничал хорошо и плодотворно. Началось практически с "Баек Митяя", потом "Пороблено в Україні", потом еще что-то было. Очень приятно и комфортно, я себя тоже чувствую частью семьи, когда работаю в любом из проектов "Квартала".

– Если "Квартал 95" будет заниматься производством еще какого–то продукта на ТВ и вам предложат роль, вы согласитесь без раздумий?

– За все годы сотрудничества "Квартал" мне плохих проектов не предлагал, поэтому сразу соглашусь. Даже когда играл Мишу Саакашвили в "Пороблено в Україні". Это была тяжелейшая съемка в Одессе, очень устал, грим, контактные линзы — это все ужасно. 24 часа практически, 21 час снимали, но это была роль мечты.

– Серьезно, Саакашвили — роль мечты?

– Ну так перевоплотиться, мы же снимали с ним пародию — был Мишка Япончик, а мы сделали Мишку Грузинчика . Это же не была злая пародия, мы просто переделали Мишку Япончика. Но когда ходил по Одессе люди путали и с метров десяти, думали, что реально идет губернатор.

– С Владимиром Зеленским вы тесно общаетесь?

– Нет, но вовремя работы тесно. Я на "Лигу Смеха" прихожу, там встречаемся "привет-привет". Общаемся немного. Мы-то знакомы очень давно, но знакомились шапочно, потом пару раз выступили на сцене вместе, потом был перерыв, я уехал, когда вернулся – все они уже звезды. И все нормально, без всякого "такого". Мне его просто очень жалко, он очень сильно устает. Открою маленький секрет, у него снимался "Вечерний Киев" и он к нам приехал снимать финал "Слуги народа". А он тогда снимал "Вечерний Киевом" с Пьером Ришаром и еще с кем-то, два или три выпуска. Это вообще капец! Он такой пахарь… И понимает, что от него вообще сотни людей зависят. Он не может дать себе слабину, расслабиться, пойти выпить с друзьями. Если бы я так пахал, был бы как он по фигуре.

– У Зеленского нет предрасположенности к звездной болезни?

– Нет. Он абсолютно простой человек. Я никогда не видел у него звездной болезни. Может она когда-то была. Понимаете, человек не может болеть вечно звездной болезнью, потому что я тоже ею болел, когда был КВНщиком.

– И как справились с этим?

– Друг показал мне меня самого, указал мне на это. А я потом сам посмотрел на себя, вспомнил свое поведение. И звездная болезнь не может длиться вечно. Или ты специально это носишь как звезда, потому что ты никто, но тебе нужно это показывать. Никто не верит, что ты звезда. И вот если ты так будешь ходить, то есть хоть какая-то надежда, что кто-то запутается и подумает что ты звезда. А сама звездная болезнь, она не такая длительная, потом жизнь дает по лбу и все проходит. Себя можно уважать за проделанное. Я уважаю себя за свой труд и никогда не позволю себя за это оскорблять, но это не звездная болезнь. Это просто уважение к своему труду, к своей профессии.

– Зеленский участвует в выборах президента Украины. Многие ассоциируют его, реального Владимира Зеленского с тем образом, который у него был в "Слуге народа". Как вы считаете, Зеленский и Василий Голобородько (персонаж Владимира в сериале "Слуга народа") в теории могут быть похожими?

– Ну начнем с того, что он далеко не идеальный президент в "Слуге народа", потому что чем закончился второй сезон? Импичментом. Он провтыкал, и была еще куча поступков за все сезоны, где он делал неправильно и был не идеальным президентом. Каждый человек, видя "Слугу" и видя движение Володи в президенты, заметит разницу. Я не знаю, насколько нужно быть глупым, чтобы переносить сюжет сериала в реальную жизнь. Есть человек такой и есть персонаж такой — это разные вещи. Нет, ну тогда проще пойти в палатку, взять гречку и проголосовать просто за это, как было на последних парламентских выборах. Все это видели, все каналы передавали, и никто не осуждал.

Человеческий выбор — тайный выбор, потому у нас кабинки на выборах. Насколько каждый к этому относится — это его точка зрения, это его тайна, это его кабинка для голосования, я туда не лезу. Я уважаю нашу нацию, думаю, каждый сделает свой личный выбор — это его личное право.

– Владимир, по вашему мнению, сможет справиться с такой ответственной ролью главы государства? Правда, уже не на телеэкранах, а в реальности.

– Я – аполитичный человек. Я не хочу оценивать Зеленского как политика, я об этом даже не задумывался. Я актер, я занимаюсь другим, голова забита другим. Своим фильмом забита, я засыпаю с мыслями: как там камеру повернуть, какой костюм пошить.

Возможно, люди и переносят "киношного" персонажа в жизнь, потому что это тоже надежда. Пусть выбирают Карасюка, пусть выберут меня, я же шикарен по пояс в пшенице (сцена из "Слуги народа". Ребята, вы бы видели какой я там красивый!

Алексей Смолка YouTube (скриншот из видео)

Относительно ассоциаций я вам сразу скажу, человечество всегда живет надеждой, не зря ведь придумали религию. Людям всегда хочется верить во что-то хорошее. Хотят ассоциировать, пусть ассоциируют, я не против, пусть, зато у человека есть надежда, а взвешивать, оценивать — это бред. Есть надежда. И на кого больше всего надеются, за того пусть и голосуют. Каждый надеяться, а пока в человеке есть надежда, он жив.

– Если убрать персонаж Зеленского и более абстрактно рассуждать, как вы считаете, артист может изменить поле деятельности и стать политиком, тем более главой государства.

– Спокойно. Посмотрите, кто у нас занимает какие места. Давайте посмотрим, кто чем занимался до этого. Я уже молчу про нашего "сбежавшего". Дело не в том, может ли страной управлять актер, водитель или кондитер, не в этом дело. Дело в том, какой это человек. И тут уже судит народ, я не могу давать свои оценки. Могу сказать только одно: люди, перед тем как идти голосовать, выбросьте из головы политику: как там Америка, а как там еще кто-то. Голосуйте за того, кто лично для вас что-то значит. Не думайте о планете, когда у нас бабушки на скамейках перестанут обсуждать Америку. И знают, как все решить! Любой таксист у нас знает, как руководить страной. А вот когда они пойдут голосовать, думать не об этом всем, может быть тогда и будет первый правильный выбор за все время. Повторюсь, это лично моя мысль и я ее никому не навязываю.

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