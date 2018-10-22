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''Не голая, странно'': Каменских показала фото в откровенном комбинезоне

4.8тЧитать материал на украинском

Украинская певица Настя Каменских показала новый образ с концерта в Германии.

Снимки артистка обнародовала в Instagram. На фото Каменских позирует в черном откровенном комбинезоне, в котором хорошо видна ее фигура.

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При этом большое количество фанатов раскритиковали певицу за фигуру. А некоторые удивились, что на очередном фото Каменских полностью одета.

"Не голая, странно...", "Фу", "Что у нее с бедрами? Жиреет или стареет... Не та уже Настя...", "Ужас! Ну зачем так выпендриваться?", "Ноги кривые", "Каменских никакая", "Ужас", "Ушки на попе и жирок между ног... для звезды это не норма", "Фигурка подвела", - пишут подписчики в комментариях под кадром.

''Не голая, странно'': Каменских показала фото в откровенном комбинезоне
''Не голая, странно'': Каменских показала фото в откровенном комбинезоне
''Не голая, странно'': Каменских показала фото в откровенном комбинезоне
''Не голая, странно'': Каменских показала фото в откровенном комбинезоне
''Не голая, странно'': Каменских показала фото в откровенном комбинезоне
''Не голая, странно'': Каменских показала фото в откровенном комбинезоне
''Не голая, странно'': Каменских показала фото в откровенном комбинезоне
''Не голая, странно'': Каменских показала фото в откровенном комбинезоне
''Не голая, странно'': Каменских показала фото в откровенном комбинезоне
''Не голая, странно'': Каменских показала фото в откровенном комбинезоне
''Не голая, странно'': Каменских показала фото в откровенном комбинезоне

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, идея и наработки сольного проекта NK Насти Каменских принадлежат исключительно певице. А вот участие в нем Потапа основано, прежде всего, на "личных отношениях".

Персона
Настя Каменских (NK)
Место
ГерманияФранкфурт-на-Майне
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