"Не думаю, что будет хит": народный артист Украины оценил шансы MELOVIN в Лиссабоне

Песня представителя Украины на "Евровидении-2018", певца MELOVIN’а "Under The Ladder" вряд ли станет мегахитом конкурса, остается лишь надеяться, что в Лиссабоне обратят внимание на харизму и артистичность исполнителя.

Таким мнением в интервью "Обозревателю" поделился народный артист Украины, эстрадный певец Александр Пономарев, рассказавший о дебюте страны на песенном конкурсе. В 2003 году артист впервые представлял Украины на международной арене.

Александр Пономарев Фото: popkorn.com.u

"Своеобразная очень песня, я не любитель таких. Не думаю, что это будет мегахит, но надеюсь, что его заметят, что заметят его образ, харизматичность, и пусть даст ему Бог хорошо спеть, не перенервничать", - отметил Пономарев, говоря о конкурсной песне MELOVIN’а.

При этом прогнозировать что-либо певец не берется, по словам Пономарева, "Евровидение" - своеобразное непредсказуемое казино, козырем в котором является хит.

"Евровидение" - конкурс странно непредсказуемый в этом плане. Это своеобразное казино, которое зависит от многих факторов. Самое главное, чтобы была хитовая песня", - пояснил он.

Напомним, в 2003 году Александр Пономарев впервые представил Украину на "Евровидении", конкурс проходил в Риге (Литве). Выступил тогда еще 30-летний заслуженный артист Украины с песней израильского композитора Цвика Пик "Hasta La Vista, Baby", заняв 14 место из 26-ти.

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