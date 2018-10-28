''Не должно быть так!'' Пугачева с Орбакайте поразили внешним видом без макияжа

Российская певица Кристина Орбакайте опубликовала фото вместе со своей легендарной матерью, примадонной советской эстрады Аллой Пугачевой. Обе звезды на снимке изображены без макияжа.

Изображение она разместила на своей странице в Instagram. Пользователи сети отметили, что мать и дочь, несмотря на разницу в возрасте, очень похожи, при чем обе хорошо выглядят.

"Выходной с мамой", - трогательно подписала Кристина снимок.

Фотография звездного семейства произвела настоящий фурор в сети: почти 250 тысяч подписчиков оставили под фото свои лайки, а также несколько тысяч людей лестно прокомментировали пост: "сестрички-двойняшки", "Как две капли воды", "Близняшки", "Ужас, как похожи", "Я раньше не видел сходства, но теперь поражен".

Также настолько поразительное сходство 47-летней дочки с 69-летней матерью смутило некоторых фолловеров, которые отметили, что так не должно быть.

Как сообщал OBOZREVATEL, певица Алла Пугачева посетила модный показ художника-модельера Валентина Юдашкина, на котором поразила поклонников своим образом.