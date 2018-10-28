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''Не должно быть так!'' Пугачева с Орбакайте поразили внешним видом без макияжа

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Российская певица Кристина Орбакайте опубликовала фото вместе со своей легендарной матерью, примадонной советской эстрады Аллой Пугачевой. Обе звезды на снимке изображены без макияжа.

Изображение она разместила на своей странице в Instagram. Пользователи сети отметили, что мать и дочь, несмотря на разницу в возрасте, очень похожи, при чем обе хорошо выглядят.

"Выходной с мамой", - трогательно подписала Кристина снимок.

Фотография звездного семейства произвела настоящий фурор в сети: почти 250 тысяч подписчиков оставили под фото свои лайки, а также несколько тысяч людей лестно прокомментировали пост: "сестрички-двойняшки", "Как две капли воды", "Близняшки", "Ужас, как похожи", "Я раньше не видел сходства, но теперь поражен".

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Также настолько поразительное сходство 47-летней дочки с 69-летней матерью смутило некоторых фолловеров, которые отметили, что так не должно быть.

''Не должно быть так!'' Пугачева с Орбакайте поразили внешним видом без макияжа

''Не должно быть так!'' Пугачева с Орбакайте поразили внешним видом без макияжа

''Не должно быть так!'' Пугачева с Орбакайте поразили внешним видом без макияжа

''Не должно быть так!'' Пугачева с Орбакайте поразили внешним видом без макияжа

''Не должно быть так!'' Пугачева с Орбакайте поразили внешним видом без макияжа

''Не должно быть так!'' Пугачева с Орбакайте поразили внешним видом без макияжа

''Не должно быть так!'' Пугачева с Орбакайте поразили внешним видом без макияжа

''Не должно быть так!'' Пугачева с Орбакайте поразили внешним видом без макияжа

''Не должно быть так!'' Пугачева с Орбакайте поразили внешним видом без макияжа

''Не должно быть так!'' Пугачева с Орбакайте поразили внешним видом без макияжа

Как сообщал OBOZREVATEL, певица Алла Пугачева посетила модный показ художника-модельера Валентина Юдашкина, на котором поразила поклонников своим образом.

Персоны
Алла ПугачеваКристина Орбакайте
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