"Не было ни в одном сезоне!" Церемония роз на "Холостяк-9" завершилась неожиданностью

В пятом выпуске шоу "Холостяк-9" состоялась самая непредсказуемая за всю историю церемония роз с неожиданной развязкой.
В проекте осталось девять девушек из десяти: Элизабет, Лилия, Даша, Наташа, София, Виктория, Марина, Оля и Юля. OBOZREVATEL следил за ключевым событием выпуска.
instagram@holostyakstb
Холостяк-9 Выпуск 5
Коллаж
Главный герой шоу Никита Добрынин сумел удивить не только участниц, у которых просто не хватило слов, но и зрителей. Ведь розы в этот раз получили всего четыре девушки. Ими оказались: Наташа, Лилия, София и Элизабет. Но это произошло не на церемонии, а во время многочисленных свиданий.
София, Лилия, Элизабет и Наталия
instagram@holostyakstb
Участницы ожидали, что в этот раз проект покинут многие соперницы. Особенно переживала Оля, с которой произошел неприятный инцидент во время свидания, когда она устроила сцену и вывела Добрынина из себя. На проекте она стала часто плакать в свободное время от переживаний о том, что красивая история для нее подходит к концу.
Был повод для беспокойства и у других девушек. Особенно, когда Никита вышел к ним на церемонию без цветов.
"В смысле, это все? Можно уходить?", "Такой церемонии не было ни один раз за все девять сезонов", – признались шокированные девушки.
Добрынин галантно вышел к участницам и без зазрения совести заявил, что в этот вечер они все выглядят буквально сногсшибательно. Однако дальнейшая его фраза шокировала и заставила девушек одновременно выдохнуть и насторожиться.
Никита Добрынин
instagram@holostyakstb
instagram@holostyakstb
"На этой неделе я побывал на свидании с каждой из вас. Все показали характер. Я увидел чью-то позитивную сторону, чью-то негативную. Я хочу продолжить вас узнавать, продолжить общение со всеми вами. Я принял решение, что вы все должны остаться. Для меня ценно время, которое мы проводим вместе. Следующую неделю я хочу встретить с вами", – сказал он и попрощался с удивленными участницами.
После того, как он ушел, девушки остались недовольны, ведь в проекте все еще осталось много конкуренток, и теперь борьба за сердце главного Холостяка Украины будет еще ожесточеннее.
Лилия
instagram@holostyakstb
Никита Добрынин
instagram@holostyakstb
Наталия
instagram@holostyakstb
София и Наталия
instagram@holostyakstb
Как сообщал OBOZREVATEL:
"Холостяк-9" стартовал 8 марта 2019 года. Участницы всячески старались удивить главного героя.
Позже стало известно, кого именно выбрал Холостяк. Были опубликованы фото девушек с заветными первыми розами. Никита Добрынин оценил первую вечеринку, рассказав, как воспринял девушек.
Во втором выпуске он пригласил двух участниц в Египет на двойное свидание.
Все подробности третьего выпуска читайте по ссылке. С проекта ушли сразу три девушки.
В четвертом выпуске раскрылась главная тайна шоу: участницы узнали о телефоне, который Никита подарил Оле. В конце он отобрал у всех на глазах аппарат.
В пятом – проект покинула только Дина. В этом сезоне подобное произошло прямо на свидании впервые.
Все подробности пятого выпуска о групповых встречах, истериках и скандалах, читайте по ссылке.
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