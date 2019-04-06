"Не было ни в одном сезоне!" Церемония роз на "Холостяк-9" завершилась неожиданностью

В пятом выпуске шоу "Холостяк-9" состоялась самая непредсказуемая за всю историю церемония роз с неожиданной развязкой.

В проекте осталось девять девушек из десяти: Элизабет, Лилия, Даша, Наташа, София, Виктория, Марина, Оля и Юля. OBOZREVATEL следил за ключевым событием выпуска.

instagram@holostyakstb

Холостяк-9 Выпуск 5 Коллаж

Главный герой шоу Никита Добрынин сумел удивить не только участниц, у которых просто не хватило слов, но и зрителей. Ведь розы в этот раз получили всего четыре девушки. Ими оказались: Наташа, Лилия, София и Элизабет. Но это произошло не на церемонии, а во время многочисленных свиданий.

София, Лилия, Элизабет и Наталия instagram@holostyakstb

Участницы ожидали, что в этот раз проект покинут многие соперницы. Особенно переживала Оля, с которой произошел неприятный инцидент во время свидания, когда она устроила сцену и вывела Добрынина из себя. На проекте она стала часто плакать в свободное время от переживаний о том, что красивая история для нее подходит к концу.

Был повод для беспокойства и у других девушек. Особенно, когда Никита вышел к ним на церемонию без цветов.

"В смысле, это все? Можно уходить?", "Такой церемонии не было ни один раз за все девять сезонов", – признались шокированные девушки.

Добрынин галантно вышел к участницам и без зазрения совести заявил, что в этот вечер они все выглядят буквально сногсшибательно. Однако дальнейшая его фраза шокировала и заставила девушек одновременно выдохнуть и насторожиться.

Никита Добрынин instagram@holostyakstb

instagram@holostyakstb

"На этой неделе я побывал на свидании с каждой из вас. Все показали характер. Я увидел чью-то позитивную сторону, чью-то негативную. Я хочу продолжить вас узнавать, продолжить общение со всеми вами. Я принял решение, что вы все должны остаться. Для меня ценно время, которое мы проводим вместе. Следующую неделю я хочу встретить с вами", – сказал он и попрощался с удивленными участницами.

После того, как он ушел, девушки остались недовольны, ведь в проекте все еще осталось много конкуренток, и теперь борьба за сердце главного Холостяка Украины будет еще ожесточеннее.

Лилия instagram@holostyakstb

Никита Добрынин instagram@holostyakstb

Наталия instagram@holostyakstb

София и Наталия instagram@holostyakstb

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