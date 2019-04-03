"Не боишься, что кое-что выпадет?" Каменских сексуально разделась на камеру

Украинская поп-певица Настя Каменских (NK) показала поклонникам роскошное тело на пикантных снимках и видео, которые привели фанов в восторг.

Настя позировала в коротком платье с очень глубоким вырезом в зоне декольте, которое частично оголяет ее грудь, а также вырезом на спине. На коротком ролике в Instagram Каменских кокетливо сбрасывает с себя розовую меховую накидку, оголяя спину до пояса (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Пользователи сети в комментариях к постам восхитились фигурой артистки, отметив, что артистка выглядит очень соблазнительно. Однако некоторые добавили: наряд настолько откровенный, что из-под него может "что-то выпасть". Очевидно, они имели в виду грудь Насти.

Нашлись и немногие, которые упрекнули звезду за откровенный образ, отметив, что "Каменских скатилась" и кроме кривляния на фото ничем больше не впечатляет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Настя Каменских уже показывала фото в этом же образе. В нем она дефилировала по красной дорожке во время вручения музыкальной премии YUNA-2019.

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