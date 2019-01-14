Не без приключений: MELOVIN порадовал клипом к новой лирической песне

Украинский певец MELOVIN, финалист "Евровидения-2018" в Португалии, презентовал в сети клип к своей новой лирической композиции "З тобою, зі мною, і годі". Съемки видео, как рассказали представители артиста, прошли не без приключений.

Режиссером видеоработы стал Юрий Катынский. Часть съемок проходила на Киевском море, а потому главной сложностью для всей команды стала борьба с холодом. Также, во время одного из падений, задуманных по сюжету, певец случайно разбил камеру (видео смотрите ниже).

"Дабы показать ту сильную мерзлоту внутри меня после неудачных попыток найти любовь, мы с режиссером Юрой Катынским перенеслись в холодную зиму. Сильный холод помог мне лучше передать зрителю эмоции от песни, которую мне порой тяжело даже исполнять на концертах", - рассказал он.

"З тобою, зі мною, і годі" – далеко не про осень, которая за окном. Она – о внутреннем холоде, о той депрессии, которая появляется, чаще всего, когда пропадают краски в жизни человека", - добавил певец.

В YouTube с момента публикации ролик успел собрать более 17 тыс. просмотров и свыше 5 тыс. лайков. В одном из хвалебных комментариев подчеркнули, что "с такими исполнителями у шоубиза Украины точно есть будущее".

Как сообщал OBOZREVATEL, MELOVIN (Константин Бочаров) рассказал о неприятном опыте личных отношений, после которых он больше не пытается заводить романы.

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