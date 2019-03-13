"Не беспокойте, очень расстроен!" Галкин сделал первое заявление о заказе убийства Киркорова

Муж примадонны Аллы Пугачевой Максим Галкин, который якобы заказал убийство Филиппа Киркорова во время его концерта в 2017 году, сделал заявление об инциденте, уточнив, что Киркоров очень расстроен данной информацией.

Так, ранее СМИ сообщили, что предполагаемый участник "Исламского государства" 20-летний уроженец Дагестана Хидирнеби Казуев, обвиняемый в подготовке теракта на концерте Филиппа, рассказал, что получил заказ на убийство именно от Галкина. Якобы за это шоумен предложил ему 2 миллиона рублей. В ответ на это Максим опубликовал в своем Instagram-аккаунте видеообращение (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

"Дорогие друзья, открыв сегодня утром газеты (хотя не рекомендуется это делать), я понял, что весна наступила. Просыпаются не только люди, но и их фантазии. Весеннее обострение в полной силе! Я уважаю труд журналистов, они увидели эти фантазии и сделали новость. У меня к вам только одна просьба: не беспокойте Филиппа! Он очень расстроен, что так дешево", – высказался Галкин в свойственной ему ироничной манере.

Филипп Киркоров, Алла Пугачева и Максим Галкин Cosmopolitan

Также Максим ранее отметил журналистам, что "это не его тема и официально ничего комментировать не собирается". В сети же артист указал, что официальным заявлением можно считать его пост.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хидирнеби Казуева обвиняют в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова летом 2017 года. Мужчина заявил, что получил заказ на убийство певца от шоумена и мужа Аллы Пугачевой Максима Галкина. По мнению Казуева, шоумен заказал убийство из ревности к Пугачевой. Террорист согласился и получил аванс в один миллион рублей, но позднее отказался от убийства, посчитав, что от этого могут пострадать люди.

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