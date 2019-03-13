МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

"Не беспокойте, очень расстроен!" Галкин сделал первое заявление о заказе убийства Киркорова

Читать материал на украинском

Муж примадонны Аллы Пугачевой Максим Галкин, который якобы заказал убийство Филиппа Киркорова во время его концерта в 2017 году, сделал заявление об инциденте, уточнив, что Киркоров очень расстроен данной информацией.

Так, ранее СМИ сообщили, что предполагаемый участник "Исламского государства" 20-летний уроженец Дагестана Хидирнеби Казуев, обвиняемый в подготовке теракта на концерте Филиппа, рассказал, что получил заказ на убийство именно от Галкина. Якобы за это шоумен предложил ему 2 миллиона рублей. В ответ на это Максим опубликовал в своем Instagram-аккаунте видеообращение (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

"Дорогие друзья, открыв сегодня утром газеты (хотя не рекомендуется это делать), я понял, что весна наступила. Просыпаются не только люди, но и их фантазии. Весеннее обострение в полной силе! Я уважаю труд журналистов, они увидели эти фантазии и сделали новость. У меня к вам только одна просьба: не беспокойте Филиппа! Он очень расстроен, что так дешево", – высказался Галкин в свойственной ему ироничной манере.

Филипп Киркоров, Алла Пугачева и Максим Галкин

Филипп Киркоров, Алла Пугачева и Максим Галкин

Cosmopolitan

Новости
"Похмелье?" Галкин встревожил поклонников внешним видом

Также Максим ранее отметил журналистам, что "это не его тема и официально ничего комментировать не собирается". В сети же артист указал, что официальным заявлением можно считать его пост.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хидирнеби Казуева обвиняют в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова летом 2017 года. Мужчина заявил, что получил заказ на убийство певца от шоумена и мужа Аллы Пугачевой Максима Галкина. По мнению Казуева, шоумен заказал убийство из ревности к Пугачевой. Террорист согласился и получил аванс в один миллион рублей, но позднее отказался от убийства, посчитав, что от этого могут пострадать люди.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Филипп КиркоровМаксим ГалкинАлла Пугачева
Теги
Новости Россиишоу-бизнес
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
6
Смешно
0
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения