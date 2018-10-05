''Называл коровой'': российская секс-бомба поделилась грустной историей о травле

Российская секс-бомба, телеведущая Анфиса Чехова поделилась грустной историей из детства о том, как была в школе жертвой травли со стороны своих учителей.

Звезда рассказала, что педагог по танцам называл ее толстой и обзывал "коровой". Из-за этого она не любит вспоминать школьные годы, пишет "СтарХит".

Чехова добавила, что в детстве ее часто критиковали за внешность, однако со временем нападки учителей и сверстников ее только закалили.

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"Мне постоянно доставалось, например, учитель танцев коровой меня называл, представляете! Неприятно терпеть подобные оскорбления в юном возрасте. Но это меня закалило, стала сильнее", – вспомнила Анфиса.

Также она добавила, что педагоги считали ее слишком легкомысленной и вульгарной девушкой, которая может вызвать интерес у противоположного пола только с помощью вызывающей одежды.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анфиса Чехова поделилась секретом, который, по ее мнению, поможет сделать сексуальную жизнь максимально яркой и насыщенной.