Названа самая смелая участница Нацотбора на "Евровидение": сексуальные фото красотки

Певица Анна Корсун, более известная под псевдонимом MARUV, внезапно стала участницей Национального отбора на "Евровидение-2019". Молодая артистка заменит поп-исполнительницу TAYANNA, которая 22 января отказалась участвовать в Нацотборе.

В настоящее время MARUV является одной из самых смелых и сексуальных участниц Нацотбора. OBOZREVATEL предлагает подборку горячих и откровенных снимков артистки (также вы можете поучаствовать в опросе внизу страницы).

MARUV стала известной благодаря хиту "Drunk Groove", который набрал более 50 миллионов просмотров на Youtube. Ранее Корсун пела в группе "The Pringlez", которая завоевала 3-е место в российском музыкальном конкурсе "Новая волна-2015". Также в 2014 году девушка участвовала в проекте "Голос Країни".(пикантный клип смотрите в конце материала).

С 2018 года Анна Корсун выступает сольно, взяв псевдоним MARUV. Кроме того, в прошлом году певица попыталась снова поучаствовать в Нацотборе на "Евровидение", но не сумела пройти кастинг.

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