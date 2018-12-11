Назван самый прослушиваемый хит ХХ века

Хит британской группы Queen "Bohemian Rhapsody" стал самой прослушиваемой песней ХХ века на стриминг-сервисах.

Как пишет Variety, главную композицию альбома "A Night at the Opera" (1975) прослушали более 1,5 млрд раз.

Фото: queenphotos.wordpress.com

Песня "Bohemian Rhapsody" была написана лидером Queen Фредди Меркьюри в 1975 году. Она получила необычную музыкальную форму - ее можно разбить на шесть разных по стилю частей, которые не делятся на куплеты и припевы и представляют собой отдельные музыкальные направления: оперу и балладу, пение а капелла и хэви-метал.

Композиция была выпущена и как сингл, весьма успешный коммерчески, при этом у группы возникали сложности с выпуском его на радио, ведь длится "Рапсодия" почти 6 минут.

"Bohemian Rhapsody" дала серьёзный толчок карьере группы, благодаря чему музыканты стали всемирно известными. Песня сопровождалась видеоклипом, одним из самых известных в истории. Хит исполнялся практически на всех концертах Queen.

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