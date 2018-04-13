Нацсовет разрешил показывать порно по телевизору

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания разрешил транслировать программы Blue Hustler эротического характера.

По результатам анализа документов и программного наполнения канала Нацсовет установил, что программы Blue Hustler будут транслироваться с 22:00 до 4:00 по киевскому времени в кодированном виде. Об этом сообщили на официальном сайте Нацсовета.

Во время трансляции передач будут использовать возрастные отметки классификации видеопродукции и значки содержательных характеристик передач системы классификации Kijkwizer (Nicam, Нидерланды).

Рекламы и другой коммерческой информации на телеканале не будет.

Доставка сигнала на территорию Украины предлагается с спутникового ретранслятора TНOR (Норвегия).

К слову, за решение разрешить трансляцию эротических программ члены Нацсовета проголосовали единогласно и без обсуждения.

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