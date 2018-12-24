''Нацистские отморозки'': лидер ''Бумбокса'' привел в бешенство известного композитора из России

Скандальный российский музыкант Юрий Лоза, которого в шутку окрестили одним из "главных интернет-критиков", устроил истерику в сети из-за заявления лидера группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка о России.

В ответ на объяснение украинского певца, почему тот не хочет ездить в РФ с концертами, Лоза в Facebook назвал Хлывнюка "малоизвестным" и даже припугнул проблемами, которые могут возникнуть у артиста.

"Я честно зашёл в ютуб, посмотрел — о ком речь, вспомнил и... пожал плечами. Ну что я могу сказать, когда парень сам рубит сук, на котором сидит? Он русскоязычный, что в его стране сегодня не приветствуется, основную популярность заработал здесь и вполне мог её эксплуатировать ещё много лет", — написал композитор.

Андрей Хлывнюк Новое Время

Лозу изрядно разозлило, что Россию назвали "черной дырой". По его мнению, Хлывнюк лишил себя благодарных фанатов. "Кстати, это в его больном государстве нацистские отморозки могут сорвать выступление артиста и спалить зал, а у нас в этом плане всё спокойно!" — продолжил композитор в духе российской пропаганды.

"Мне кажется, в результате постоянной промывки мозгов "чёрная дыра" образовалась у него в голове. Это, конечно, тревожный синдром, но нам на этот факт особо реагировать не стоит. Ну, не приедет — как-нибудь переживём", — с желчью резюмировал Лоза.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Хлывнюк заявил, что "Бумбокс" не гастролирует по России с 2014 года.