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''Нацистские отморозки'': лидер ''Бумбокса'' привел в бешенство известного композитора из России

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Скандальный российский музыкант Юрий Лоза, которого в шутку окрестили одним из "главных интернет-критиков", устроил истерику в сети из-за заявления лидера группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка о России.

В ответ на объяснение украинского певца, почему тот не хочет ездить в РФ с концертами, Лоза в Facebook назвал Хлывнюка "малоизвестным" и даже припугнул проблемами, которые могут возникнуть у артиста.

"Я честно зашёл в ютуб, посмотрел — о ком речь, вспомнил и... пожал плечами. Ну что я могу сказать, когда парень сам рубит сук, на котором сидит? Он русскоязычный, что в его стране сегодня не приветствуется, основную популярность заработал здесь и вполне мог её эксплуатировать ещё много лет", — написал композитор.

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Андрей Хлывнюк

Андрей Хлывнюк

Новое Время

Лозу изрядно разозлило, что Россию назвали "черной дырой". По его мнению, Хлывнюк лишил себя благодарных фанатов. "Кстати, это в его больном государстве нацистские отморозки могут сорвать выступление артиста и спалить зал, а у нас в этом плане всё спокойно!" — продолжил композитор в духе российской пропаганды.

"Мне кажется, в результате постоянной промывки мозгов "чёрная дыра" образовалась у него в голове. Это, конечно, тревожный синдром, но нам на этот факт особо реагировать не стоит. Ну, не приедет — как-нибудь переживём", — с желчью резюмировал Лоза.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Хлывнюк заявил, что "Бумбокс" не гастролирует по России с 2014 года.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Андрей ХлывнюкЮрий Лоза
Место
Россия
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Бор Тарас
Бор Тарас
Ипать,известный композитор!Этого престарелого долбоеппа помнят исключительно его ровесники по единственной песне.
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Интересно, а, зайдя в ютуб, можно вспомнить, кто такой Лоза?
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Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
быдлы. а это кто, хохло-звезда?. а что оно воет? быдляки танцуют?
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Birxoff Oliver,хуйло,а кто такой лоза?
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