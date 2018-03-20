Настя Задорожная напомнила о раке груди голым фото

Певица и актриса Анастасия Задорожная снялась с обнаженной грудью.

Таким образом артистка призвала поклонников следить за своим здоровьем и регулярно посещать маммолога (врач, который лечит заболевания молочной железы. - Ред.). Пикантный кадр актриса разместила в своем Instagram-аккаунте.

"Это я к чему собственно: к вам, мои милые красавицы, с важным и очень полезным напоминанием - в марте самое время подумать не только о коррекции фигуры, но и о здоровье! Обязательно заходим к маммологу на быструю и абсолютно безболезненную проверку. Это важно! На 94% (а это очень внушительные шансы на сегодняшний день) победить рак груди можно именно на ранней стадии!" - обратилась к подписчикам певица.

Настя Задорожная Instagram @stasya_ru

Фанаты Задорожной неоднозначно отреагировали на ее пост. Некоторые поблагодарили звезду за важное напоминание, а некоторые лишь сделали комплимент фигуре Анастасии.

Как сообщал "Обозреватель", ранее пластический хирург предостерег украинок от новомодного способа увеличения груди.