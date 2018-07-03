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СпортLady

Настя Каменских поразила новым образом

1.2тЧитать новость на украинском

Украинская певица Настя Каменских удивила фанатов стильным образом.

Фото в новом наряде артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке Каменских запечатлена в белом облегающем платье с длинными рукавами и рыжих ботфортах, которые отлично подчеркнули ее фигуру.

"Новый день – новый образ", – подписала она фото.

instagram.com/kamenskux

instagram.com/kamenskux

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"Ваууу", "Всегда вами восхищаюсь! Вы просто супер!", "Какая же ты красивая", "Такая модница", "Красотка, просто мегазвезда", "Стильно", "Шикарная", "Очень красиво", - комментируют подписчики.

Как сообщал OBOZREVATEL, Настя Каменских похвасталась эффектным образом в черном смокинге.

Персона
Настя Каменских
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