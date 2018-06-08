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СпортLady

Настя Каменских поделилась "горячим" фото в платье-сетке

1.3тЧитать новость на украинском

Певица Настя Каменских поделилась с поклонниками на странице в Instagram сексуальным фото. Артистка показала откровенный образ во время фотосессии.

Каменских позировала в платье-сетке и нижнем белье. Настя похвасталась соблазнительными формами.

"Горячий" снимок артистки собрал восторженные отзывы.

"Украинская Бейонсе", "Пора бы уже стиль трусов сменить. Уже ж не 18", "Слишком горячая", "Богиня", "Она просто прелесть и само совершенство", "Шикарная", - комментируют пользователи.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Настя Каменских в платье от украинского дизайнера покорила эффектным образом.

Персона
Настя Каменских
Место
Украина
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