Настя Каменских поделилась "горячим" фото в платье-сетке

Певица Настя Каменских поделилась с поклонниками на странице в Instagram сексуальным фото. Артистка показала откровенный образ во время фотосессии.

Каменских позировала в платье-сетке и нижнем белье. Настя похвасталась соблазнительными формами.

"Горячий" снимок артистки собрал восторженные отзывы.

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 7 Июн 2018 в 8:10 PDT

"Украинская Бейонсе", "Пора бы уже стиль трусов сменить. Уже ж не 18", "Слишком горячая", "Богиня", "Она просто прелесть и само совершенство", "Шикарная", - комментируют пользователи.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Настя Каменских в платье от украинского дизайнера покорила эффектным образом.