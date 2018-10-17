''Нашли и избили'': MELOVIN рассказал о неудаче в личной жизни

Популярный певец, представитель Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2018" MELOVIN (Константин Бочаров) рассказал о неприятном опыте личных отношений, после которых он больше не пытается заводить романы.

Так, молодой артист отметил, что имел романтическую связь с одной из своих поклонниц, и после того, как другие фанатки узнали об их отношениях, они нашли девушку и серьезно избили ее. Об этом он рассказал в интервью для шоу "Слава+" (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

MELOVIN YouTube (скриншот из видео)

Певец подчеркнул, что после избиения его девушки он больше не намерен повторять горький опыт и не будет заводить отношения с поклонницами. Более того, романы его в настоящее время интересуют мало, так как он всего себя посвящает творческой деятельности.

MELOVIN также добавил, что девушки часто "сливали" личную информацию и видели в нем лишь звезду, а не простого парня, который хочет обыкновенной близости душ.

"Личной жизни просто нету. Я сложный человек, должно быть все так, как я хочу. И с поклонницами "мутил", но это очень плохо закончилось. Были проблемы, когда девочку из-за меня нашли и избили, поэтому я больше такого не практикую. Это опасно", - высказался MELOVIN.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее MELOVIN сделал уверенное заявление о своей ориентации. Молодой артист рассказал, что позитивно относится к людям с нетрадиционными сексуальными предпочтениями, однако никогда не позволит втянуть себя в их "сети".