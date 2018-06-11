УкрEngРус
Регистрация
СпортLady

"Наша сексуальная поп-дива": в России присвоили украинскую звезду

798Читать новость на украинском

В России обрадовались возвращению украинской поп-звезды Светланы Лободы после короткого перерыва, во время которого артистка родила второго ребенка. Певицу радужно встретили на красной дорожке в Москве, где назвали "нашей самой сексуальной поп-дивой".

На личной странице в Instagram Лобода опубликовала видео своего появления на церемонии российской премии канала МУЗ-ТВ, на котором и сама не скрывает эмоций по поводу своего возвращения в Россию.

#возвращение😍@muztv😍 ждали?🙈

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial)

"Я счастлива, что наконец-то мне удалось вернуться, и очень здорово, что возвращению моему есть большое событие под названием "Пермия МУЗ-ТВ", - заявила артистка.

В свою очередь, ведущий церемонии объявил певицу словами "наша самая сексуальная поп-дива Светлана Лобода".

Новости
Лобода появилась на публике после рождения второй дочери

По итогам премии, украинская поп-дива была награждена званием "Лучшая исполнительница", чем охотно похвасталась в соцсети.

"Это вечер я запомню надолго!" - указала она.

Напомним, называть имя отца второй дочери Светлана Лобода по-прежнему отказывается. Однако в сети и на страницах таблоидов ходят слухи, что забеременела Лобода от вокалиста знаменитой немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Светлана Лобода раскрыла интимные подробности родов в США.

Персоны
Светлана ЛободаСветлана Лобода (LOBODA)
Место
Россия
Объекты
соцсетиFacebook
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
3
Смешно
1
Интересно
3
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги