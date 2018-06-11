"Наша сексуальная поп-дива": в России присвоили украинскую звезду

В России обрадовались возвращению украинской поп-звезды Светланы Лободы после короткого перерыва, во время которого артистка родила второго ребенка. Певицу радужно встретили на красной дорожке в Москве, где назвали "нашей самой сексуальной поп-дивой".
На личной странице в Instagram Лобода опубликовала видео своего появления на церемонии российской премии канала МУЗ-ТВ, на котором и сама не скрывает эмоций по поводу своего возвращения в Россию.
"Я счастлива, что наконец-то мне удалось вернуться, и очень здорово, что возвращению моему есть большое событие под названием "Пермия МУЗ-ТВ", - заявила артистка.
В свою очередь, ведущий церемонии объявил певицу словами "наша самая сексуальная поп-дива Светлана Лобода".
По итогам премии, украинская поп-дива была награждена званием "Лучшая исполнительница", чем охотно похвасталась в соцсети.
"Это вечер я запомню надолго!" - указала она.
Напомним, называть имя отца второй дочери Светлана Лобода по-прежнему отказывается. Однако в сети и на страницах таблоидов ходят слухи, что забеременела Лобода от вокалиста знаменитой немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Светлана Лобода раскрыла интимные подробности родов в США.