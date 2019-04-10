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"Нас*ать в рот": Панин поверг в бегство топ-пропагандиста Кремля

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Скандальный российский актер Алексей Панин встретил на заграничном курорте топ-пропагандиста Кремля Артема Шейнина, которому неоднократно грозил справить большую нужду в рот.

Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте, рассказав о бегстве Шейнина и своем отношении к его коллегам.

Коллаж

Коллаж

"Два дня назад встретил на улице кремлевского пропагандиста Шейнина. Пипец! Я столько раз публично говорил, что хочу нас*ать ему в рот, а он увидел меня и даже не ударил. Пошел в другую сторону и спрятал глаза. Ему в рожу в Вероне плюют, а он утирается. Посмотрите на эти морды! Гов**еды", – написал Панин.

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В комментариях пошутили, что Шейнин испугался. Что примечательно, среди подписчиков Панина большинство было настроено категорически против пропагандистов РФ.

"Испугался, однако", "Проститутки", "Этот Шейнин – сволочь редкостная. Он вас испугался, хотя надо было, Алексей, ему двинуть по тыкве для профилактики", "Это продажные люди без совести и чести. Без родителей и Родины. Кто воспитал эту всю шваль", "Надо было ему вкарячить", – написали фолловеры.

"Нас*ать в рот": Панин поверг в бегство топ-пропагандиста Кремля
"Нас*ать в рот": Панин поверг в бегство топ-пропагандиста Кремля
"Нас*ать в рот": Панин поверг в бегство топ-пропагандиста Кремля
"Нас*ать в рот": Панин поверг в бегство топ-пропагандиста Кремля
"Нас*ать в рот": Панин поверг в бегство топ-пропагандиста Кремля

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году известный украинский десантник-блогер Валерий Ананьев встретил в Вероне Шейнина и плюнул ему в лицо. После инцидента он записал видео для своих подписчиков и рассказал, как это произошло.

Сам же кремлевский пропагандист сообщил свою версию. Он назвал встречу с Ананьевым "хорошо спланированной провокацией".

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Персоны
Алексей ПанинАртем Шейнин
Теги
пропагандашоу-бизнес
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Безнос Віктор
Безнос Віктор
Гордість мокшанських ВДВ! (Сцикун як і решта!)
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