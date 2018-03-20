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"Наречена для тата": экс-жена ресторатора расскажет шокирующую правду о герое

9.3тЧитать новость на украинском

Во вторник, 20 марта, зрители телеканала СТБ продолжат следить за развитием отношений оставшихся четырех пар романтического реалити "Наречена для тата".

Одну из девушек ждет откровенный разговор с бывшей женой героя, которая расскажет неожиданные подробности из его личной жизни. "Обозреватель" предлагает узнать, какие еще интересные моменты покажут в восьмом выпуске проекта.

Так, Виктория Короткова встретится с мамой Арсена под предлогом подготовки презентации блога. Несмотря на волнение девушки, встреча окажется непринужденной и пройдет довольно легко. Лена, бывшая супруга Марата Осипова, предложит новоиспеченной паре и Арсену посетить вместе с ней квест-комнату. Ее мотивация - посмотреть, как складывается общение Виты с ее сыном. А уже вечером между Леной и Викторией состоится откровенный разговор, в результате которого героиня узнает о причине распада семьи. Кроме того, ее ждет неожиданная новость о том, что на самом деле объединяло героя с его пиарщицей и подругой - Галей.

Вита Короткова

Пресс-служба СТБ

"По мимике было видно, что она огорчена", - отметит Лена.

Михаил Вирич наконец-то наберется смелости признаться Юлие Федчун в чувствах. Он организует для нее и Зои пикник.

Юлия Федчун и Михаил Вирич

Пресс-служба СТБ

"У меня зарождается что-то хорошее и приятное. Есть чувства к тебе", - признается мужчина.

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Однако, услышав теплые слова, Юля не поспешит ответить ему взаимностью.

Антон Бауман в очередной раз оставит Ангелину Вакулину дома и отправится на встречу с бывшей женой. Девушка почувствует свою вину - из-за постоянных скандалов Антон не торопится возвращаться к ней домой. Но вскоре пара получит долгожданную возможность остаться вдвоем и обсудить отношения.

Антон Бауман и Ангелина Вакулина

Пресс-служба СТБ

Между Юрой Шпилькой и Таней Сирицей состоится разговор, в ходе которого всплывут тревожащие героев темы. Цель Юры - выяснить, готова ли девушка заменить маму его сыну и взять на себя большую ответственность в воспитании ребенка.

"Ты понимаешь, что станешь для Юрчика мамой? Тебя это не пугает?" - спросит Юра у Тани.

Таня Сирица и Юра Шпилька

Пресс-служба СТБ

Девушка, в свою очередь, попытается узнать, какие отношения объединяют мужчину с его бывшей супругой. Но вот просьба Тани убрать из дома все фотографии с экс-супругой будет отвергнута Юрой.

За развитием отношений четырех пар вы сможете наблюдать во вторник, 20 марта, в проекте "Наречена для тата" в 20:00 на телеканале СТБ.

Как сообщал "Обозреватель", ранее одну из героинь "Нареченої для тата" попытались отговорить от жизни в селе.

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"Наречена для тата"
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