"Наречена для тата": экс-жена ресторатора расскажет шокирующую правду о герое

Во вторник, 20 марта, зрители телеканала СТБ продолжат следить за развитием отношений оставшихся четырех пар романтического реалити "Наречена для тата".

Одну из девушек ждет откровенный разговор с бывшей женой героя, которая расскажет неожиданные подробности из его личной жизни. "Обозреватель" предлагает узнать, какие еще интересные моменты покажут в восьмом выпуске проекта.

Так, Виктория Короткова встретится с мамой Арсена под предлогом подготовки презентации блога. Несмотря на волнение девушки, встреча окажется непринужденной и пройдет довольно легко. Лена, бывшая супруга Марата Осипова, предложит новоиспеченной паре и Арсену посетить вместе с ней квест-комнату. Ее мотивация - посмотреть, как складывается общение Виты с ее сыном. А уже вечером между Леной и Викторией состоится откровенный разговор, в результате которого героиня узнает о причине распада семьи. Кроме того, ее ждет неожиданная новость о том, что на самом деле объединяло героя с его пиарщицей и подругой - Галей.

Вита Короткова Пресс-служба СТБ

"По мимике было видно, что она огорчена", - отметит Лена.

Михаил Вирич наконец-то наберется смелости признаться Юлие Федчун в чувствах. Он организует для нее и Зои пикник.

Юлия Федчун и Михаил Вирич Пресс-служба СТБ

"У меня зарождается что-то хорошее и приятное. Есть чувства к тебе", - признается мужчина.

Однако, услышав теплые слова, Юля не поспешит ответить ему взаимностью.

Антон Бауман в очередной раз оставит Ангелину Вакулину дома и отправится на встречу с бывшей женой. Девушка почувствует свою вину - из-за постоянных скандалов Антон не торопится возвращаться к ней домой. Но вскоре пара получит долгожданную возможность остаться вдвоем и обсудить отношения.

Антон Бауман и Ангелина Вакулина Пресс-служба СТБ

Между Юрой Шпилькой и Таней Сирицей состоится разговор, в ходе которого всплывут тревожащие героев темы. Цель Юры - выяснить, готова ли девушка заменить маму его сыну и взять на себя большую ответственность в воспитании ребенка.

"Ты понимаешь, что станешь для Юрчика мамой? Тебя это не пугает?" - спросит Юра у Тани.

Таня Сирица и Юра Шпилька Пресс-служба СТБ

Девушка, в свою очередь, попытается узнать, какие отношения объединяют мужчину с его бывшей супругой. Но вот просьба Тани убрать из дома все фотографии с экс-супругой будет отвергнута Юрой.

За развитием отношений четырех пар вы сможете наблюдать во вторник, 20 марта, в проекте "Наречена для тата" в 20:00 на телеканале СТБ.

Как сообщал "Обозреватель", ранее одну из героинь "Нареченої для тата" попытались отговорить от жизни в селе.