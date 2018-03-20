"Наречена для тата": экс-жена ресторатора расскажет шокирующую правду о герое

Во вторник, 20 марта, зрители телеканала СТБ продолжат следить за развитием отношений оставшихся четырех пар романтического реалити "Наречена для тата".
Одну из девушек ждет откровенный разговор с бывшей женой героя, которая расскажет неожиданные подробности из его личной жизни. "Обозреватель" предлагает узнать, какие еще интересные моменты покажут в восьмом выпуске проекта.
Так, Виктория Короткова встретится с мамой Арсена под предлогом подготовки презентации блога. Несмотря на волнение девушки, встреча окажется непринужденной и пройдет довольно легко. Лена, бывшая супруга Марата Осипова, предложит новоиспеченной паре и Арсену посетить вместе с ней квест-комнату. Ее мотивация - посмотреть, как складывается общение Виты с ее сыном. А уже вечером между Леной и Викторией состоится откровенный разговор, в результате которого героиня узнает о причине распада семьи. Кроме того, ее ждет неожиданная новость о том, что на самом деле объединяло героя с его пиарщицей и подругой - Галей.
Вита Короткова
Пресс-служба СТБ
"По мимике было видно, что она огорчена", - отметит Лена.
Михаил Вирич наконец-то наберется смелости признаться Юлие Федчун в чувствах. Он организует для нее и Зои пикник.
Юлия Федчун и Михаил Вирич
Пресс-служба СТБ
"У меня зарождается что-то хорошее и приятное. Есть чувства к тебе", - признается мужчина.
Однако, услышав теплые слова, Юля не поспешит ответить ему взаимностью.
Антон Бауман в очередной раз оставит Ангелину Вакулину дома и отправится на встречу с бывшей женой. Девушка почувствует свою вину - из-за постоянных скандалов Антон не торопится возвращаться к ней домой. Но вскоре пара получит долгожданную возможность остаться вдвоем и обсудить отношения.
Антон Бауман и Ангелина Вакулина
Пресс-служба СТБ
Между Юрой Шпилькой и Таней Сирицей состоится разговор, в ходе которого всплывут тревожащие героев темы. Цель Юры - выяснить, готова ли девушка заменить маму его сыну и взять на себя большую ответственность в воспитании ребенка.
"Ты понимаешь, что станешь для Юрчика мамой? Тебя это не пугает?" - спросит Юра у Тани.
Таня Сирица и Юра Шпилька
Пресс-служба СТБ
Девушка, в свою очередь, попытается узнать, какие отношения объединяют мужчину с его бывшей супругой. Но вот просьба Тани убрать из дома все фотографии с экс-супругой будет отвергнута Юрой.
За развитием отношений четырех пар вы сможете наблюдать во вторник, 20 марта, в проекте "Наречена для тата" в 20:00 на телеканале СТБ.
Как сообщал "Обозреватель", ранее одну из героинь "Нареченої для тата" попытались отговорить от жизни в селе.
Читайте все новости по теме ""Наречена для тата"" на Обозревателе.