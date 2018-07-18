"Напоминает нашего Монатика": знаменитые рокеры взорвали сеть новым треком

Знаменитая американская рок-группа Imagine Dragons презентовала новую песню, которая вызвала ажиотаж в сети. Более того, украинским слушателям музыка напомнила одну из композиций популярного певца MONATIK.

Так, трек Imagine Dragons получил название "Natural" и станет одним из хитов их нового альбома. Всего за двое суток композицию на YouTube прослушали более 2 миллиона пользователей (чтобы послушать песню, доскрольте новость до конца).

Примечательно, что некоторые слушатели в комментариях под лирик-видео отметили, что музыка американских рокеров частично напоминает песню украинского музыканта Димы Монатика под названием "Еще один".

Imagine Dragons 112 Украина

"Как только включила трек, подумала что заиграл MONATIK. Действительно очень похожие песни", - написали фанаты группы.

"Слушайте, напоминает нашего Монатика. Музыка очень похожа", - добавили они.

В целом же песня "Natural" восхитила меломанов, которые активно обсудили в сети новинку, назвав ее "новым хитом лета 2018 года".

Песня "Еще один" исполнителя MONATIK (видео для сравнения)

Как сообщал OBOZREVATEL, американские рокеры Imagine Dragons выступят в Украине. Концерт группы состоится 31 августа 2018 года на киевском НСК "Олимпийский".