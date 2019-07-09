"Написала прощальные письма близким": Вайкуле сделала признание о тяжелой болезни

Знаменита латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала о тяжелой борьбе с онкологией. Врачи давали ей настолько мало шансов, что артистка даже написала прощальные письма всем родным.

Так, по словам Вайкуле, болезнь у нее обнаружили в 1991 году – ей поставили диагноз рак груди. Врачи давали неоптимистичный прогноз: последняя стадия заболевания, шанс на выздоровление – 20%. В программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" артистка рассказала, как боролась с онкологией (видео смотрите в конце новости).

Артистка несколько лет держала в тайне свою болезнь, в то время она беспрерывно лечилась и онкология отступила.

Лайма Вайкуле x-true.info

"Говорить о том, что я победила болезнь – неправильно. Это судьба. Мне повезло. Значит, я не все сказала. Моей заслуги нет, я просто это перенесла. Стала хорошей, научилась любить других людей и все живое. Считаю, что человек живет на свете лишь для того, чтобы становиться лучше", – призналась Вайкуле.

Однако, по ее словам, это были невероятно тяжелые времена, так как врачи практически не давали шансов на выздоровление.

"Шансов выжить было настолько мало, что я даже подготовила прощальные письма всем своим близким", – разоткровенничалась артистка в передаче.

Лайма Вайкуле в передаче "Судьба человека" YouTube

Супруг Вайкуле Андрей Латковский, с которым артистка живет в фактическом браке более 40 лет (с 1978 года) поддерживал артистку во время борьбы с болезнью. Он был единственный, кто знал о ее заболевании.

"Не бойся, если все безнадежно, мы просто вместе сядем в машину, разгонимся и врежемся в стену", –говорил Латковский.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Вайкуле откровенно рассказала, как в молодости чуть не пристрастилась к наркотикам. Сейчас артистка имеет зависимость от сигарет.

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