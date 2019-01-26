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''Намного симпатичнее'': Галкин сделал неожиданное признание о своей внешности

2.8тЧитать материал на украинском

Российский комик и супруг примадонны Аллы Пугачевой Максим Галкин раскрыл секрет своей шевелюры.

Он опубликовал соответствующее видео на своей странице в Instagram, чтобы показать поклонникам сильный снегопад на улице (чтобы посмотреть, проскрольте до конца страницы).

"Это я еще не проснулся. В быту я намного симпатичнее. Я хочу показать вам, какая погода на улице. Короче, метель. Пойду попью кофеек. У меня все спрашивают – это мои волосы, никакой химии я не делал. Это у меня от природы так. Можно набок. Такой, знаете, типа артист", – рассказал Галкин.

Максим Галкин

Максим Галкин

Кадр из видео

В комментариях пользователи написали, что комику очень идут кудри. Некоторые даже сравнили его с казаком.

"Ну кудри шикарные", "Как тебе хорошо кудрявым быть", "Казак лихой", "С таким чубом можно играть кубанского казака! Причем все свое", У Вас прическа тоже так называется "Опять метель", – написали в сети.

''Намного симпатичнее'': Галкин сделал неожиданное признание о своей внешности
''Намного симпатичнее'': Галкин сделал неожиданное признание о своей внешности
''Намного симпатичнее'': Галкин сделал неожиданное признание о своей внешности

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Галкин вызвал споры в сети, расхвалив концерт певицы Светланы Лободы. Пользователи заметили, что его супруга Алла Пугачева выглядит гораздо лучше украинской артистки, которая уехала в Россию зарабатывать деньги.

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Персона
Максим Галкин
Место
Россия
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