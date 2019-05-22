"Накрутка голосов и криминал": в России выдвинули обвинения в сторону Евровидения

Скандальный российский музыкальный критик Сергей Соседов уверен, что на песенном конкурсе Евровидение накручивают голоса, подтасовывают результаты и даже могут заранее выбрать победителя.

По мнению музыковеда, аналогичная практика имеется на всех музыкальных конкурсах, и Евровидение не стало исключением из-за своей масштабности. Вероятно, к такому выводу он пришел после победы на конкурсе представителя Нидерландов Дункана Лоуренса и поражения россиянина Сергея Лазарева, пишет "360".

"Видимо, на всех конкурсах и везде найдете накрутки голосов: боты проплаченные, дополнительные карты. На Евровидении та же ситуация, я размышлял о том, как проходило голосование. Это к гадалке не ходи", — заявил Соседов.

Сергей Лазарев

По словам критика, у победителя Евровидения Дункана Лоуренса, занявшего первое место, на конкурсе — хорошая песня. Но не выдающаяся, и уж точно не лучшая. Читайте подробнее о том, с какой песней выступил победитель Евровидения.

"Там были гораздо лучшие песни – например, у азербайджанца. Очевидно лучше, значительно лучше. Вообще я считаю, что песня Чингиза Мустафаева — она самая-самая, она из хитов. Она яркая, она музыкальная. Впрочем, даже песня Сережи Лазарева — и та музыкально лучшая, чем песня голландца", — добавил музыкальный критик.

По мнению критика, победитель вполне мог быть изначально назначен внутри конкурса, а потом оставалось только подтянуть нужное число голосов. На такие мысли его натолкнул и тот факт, что даже букмекеры изначально принимали ставки на победу Дункана Лоуренса.

"Что уж там такого разглядели букмекеры в его пении? Ну, извините. Поэтому может быть изначально такое решение принял Евросоюз, хоть такие вещи я замечал и раньше. Например, вот давно у нас Голландия не проводила конкурсы. Действительно, с 1975 года, после блистательной победы группы Teach In", — вспомнил музыковед.

Сергей Соседов 360

По его словам, похожая ситуация была лет 10-12 назад. Тогда победу отдали очень посредственной певице из Германии, Лене. Сейчас ее никто не помнит.

"Помню только, что я был в шоке, что она отвратительно поет. Пела мимо нот, фальшиво, что уши просто в трубочку сворачивались. Думаю – какую дуру Германия послала на Евровидение! Понятно, что Германии этот конкурс не нужен. И что вы думаете? Именно эта Лена побеждает. Это очевидно, что это была накрутка. Лену продвинули, потому что только Германия в той ситуации могла провести этот конкурс", — заключил Соседов.

Помимо этого, второе место, которое досталось Италии, тоже вызвало сомнения критика.

"Во-первых, Италия показала совсем не выдающуюся композицию R`n`B. Такие композиции не в традиции конкурса, и сам итальянец ничего особенно не представляет. И вдруг — он второе место! Он не достоин. Второе место итальянца — это криминал на конкурсе. Полагаю, что есть договоренности, что уж там. Это все-таки — деньги, проведение конкурса. Проверить, как считались голоса, невозможно. Если у нас уж такое творится, что говорить о Евровидении. Мне кажется, на любом конкурсе все эти базы голосования — везде есть накрутки", — резюмировал Соседов.

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