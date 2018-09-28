"Накидка от мух": Каменских жестко раскритиковали за прозрачное платье

Известная украинская певица Настя Каменских вызвала бурю негатива у пользователей социальных сетей из-за новой фотографии в прозрачном платье.

На снимке исполнительница позирует в черном платье-сетке от дизайнера бренда Annсhoo Анны Андрийчук-Завгородней. Фото появилось на странице Каменских в Instagram.

"Моя любимая девочка @annchuk создала специально для моего промо тура в Майами #peligrosopromorun женственные и невероятно красивые платья в латиноамериканском стиле", - подписала кадр певица.

При этом многим подписчикам наряд исполнительницы не понравился.

"Накидка от мух", "Какая то... никакая", "Снова трусы за платье выдать пытаешься?", "Согласен, стилиста пора менять, платье ущербное", "Где в этом платье хоть что-то латиноамериканское???", - пишут возмущенные фанаты.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский продюсер и рэпер Потап вместе с певицей Настей Каменских отправились в теплую Флориду.