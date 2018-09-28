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СпортLady

"Накидка от мух": Каменских жестко раскритиковали за прозрачное платье

2.4тЧитать материал на украинском

Известная украинская певица Настя Каменских вызвала бурю негатива у пользователей социальных сетей из-за новой фотографии в прозрачном платье.

На снимке исполнительница позирует в черном платье-сетке от дизайнера бренда Annсhoo Анны Андрийчук-Завгородней. Фото появилось на странице Каменских в Instagram.

"Моя любимая девочка @annchuk создала специально для моего промо тура в Майами #peligrosopromorun женственные и невероятно красивые платья в латиноамериканском стиле", - подписала кадр певица.

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При этом многим подписчикам наряд исполнительницы не понравился.

"Накидка от мух", "Какая то... никакая", "Снова трусы за платье выдать пытаешься?", "Согласен, стилиста пора менять, платье ущербное", "Где в этом платье хоть что-то латиноамериканское???", - пишут возмущенные фанаты.

"Накидка от мух": Каменских жестко раскритиковали за прозрачное платье
"Накидка от мух": Каменских жестко раскритиковали за прозрачное платье
"Накидка от мух": Каменских жестко раскритиковали за прозрачное платье
"Накидка от мух": Каменских жестко раскритиковали за прозрачное платье
"Накидка от мух": Каменских жестко раскритиковали за прозрачное платье

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский продюсер и рэпер Потап вместе с певицей Настей Каменских отправились в теплую Флориду.

Персона
Настя Каменских (NK)
Место
СШАМайами
Объекты
платьеМода
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Dell Alex
Dell Alex
Дурой была, дурой и помрет ))))))))))
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