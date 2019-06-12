"Наигранно!" Добрынин и Квиткова вызвали споры после "Холостяка"

Победительница шоу "Холостяк-9" Даша Квиткова похвасталась совместными снимками с Никитой Добрыниным, которые были сделаны через пару дней после окончания проекта.

Фотографии она разместила на своей странице в Instagram, вызвав споры в комментариях среди поклонников.

"Моя любимая фотокарточка. Это был второй день после финала. Мы очень много гуляли, прижимались друг к другу и молчали. Первые встречи были в тишине. Мы просто наслаждались тем, что остались вдвоем", – написала она.

Даша Квиткова и Никита Добрынин после шоу Instagram@kvittkova

В сети комментаторы разделились на две категории. Часть была невероятно рада, что Даша и Никита остались вместе, ведь многие ждали именно такого результата. Другая часть скептиков уже не в первый раз отреагировала на такие кадры, заявив, что это все постановка.

"Фото выглядят наигранно, и уже вы не вдвоем, вас кто-то фотографирует, хотя конечно болела за тебя Даша", "А фотографировал кто? Если остались вдвоем", "Вы не пара, фу, через пару месяцев расстанетесь", – раскритиковала одна часть пользователей.

"Вы очень красивая пара", "Какие вы красивые", "Счастья вам", "Какие вы нежные. Создавайте, любите. Я не фанат шоу, но вы такие искренние, что я чаще начала бегать с мужем на свидания, вдохновили. Будьте счастливы", – отреагировали поклонники.

Никита Добрынин и Даша Квиткова Instagram@kvittkova

Как сообщал OBOZREVATEL, после завершения шоу "Холостяк-9" главные герои держали несколько дней интригу по поводу отношений. Фанаты нашли подтверждение, что победительница Квиткова после проекта встречается с Никитой.

На пост шоу герои все же подтвердили слухи, что до сих пор вместе. Они признались, что первое время после съемок было тяжело, потому что им приходилось скрываться, пока шоу не вышло на экраны. Квиткова жаловалась, что ходила везде в капюшоне, а на публике должна была скрывать свои чувства.

Недавно Квиткова показала тату на интимном месте в виде розы, которая является символом проекта.

Стоит отметить, что о постановке шоу уже давно говорят в сети. Самым ярким примером стал выбор платьев для финалисток: Даша была в белом, а ее конкурентка Лилия Ким – в черном.

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