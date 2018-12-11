''Нах**а я плачу налоги?'' Лолита рассказала, чем недовольна в России

Популярная российская певица Лолита Милявская рассказала, что ее раздражает необходимость сбора средств для нуждающихся в РФ в рамках благотворительности, в то время, когда их нужды должны обеспечиваться за счет налогов.

Так, артистка записала скандальное видео, на котором с применением нецензурной ругани высказалась об акции "Рубль в день", в ходе которой звезды Рф предложили жертвовать на дома престарелых и детские интернаты по одному рублю. Ролик опубликован на странице Милявской в Instagram (чтобы посмотреть, доскрольте новость до конца).

"Только что посмотрела пост, который в социальной сети разместил мой коллега и близкий друг. Там говорится, что если 15% населения РФ будут жертвовать в день по рублю, то таким образом можно помочь домам престарелым и детским приютам. Ребят, а мне хочется спросить: а нах**а я налоги плачу?" – гневно высказалась артистка.

Лолита Милявская Знай.ua

Также артистка уточнила, что при таких обстоятельствах необходимо, чтобы российские чиновники просто отдали на нужды населения по одной своей яхте.

"Может быть мне не платить налоги? Если каждый чиновник просто отдаст по яхте, в стране будут дома престарелых есть черную икру. Вы уж там разберитесь с этим, ну как-то это даже неприлично. Я ведь тут слова подбирала, чтобы меня интернет не вы***л", – подытожила Милявская.

В комментариях к ее провокативному посту многие пользователи высказали слова поддержки в адрес певицы, так как посчитали, что она в данной ситуации полностью права.

"Как всегда в точку! Не в бровь, а в глаз. Лолита, вы – сила!" – расхвалили эпатажную певицу фолловеры.

"Все верно, непонятно за что мы платим налоги. Как бездонная бочка! Они же идут на зарплаты тех самых чиновников", – добавили другие.

пла

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, Лолита Милявская накануне своего 55-летия матерно высказалась о возрасте и интимной жизни. Артистка не подбирала выражений и рассказала, что думает о своих годах.

Позже она прямо со сцены музыкальной церемонии в РФ, также не подбирая слов, поделилась личными подробностями отношений с мужем.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.