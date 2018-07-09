"Надюшка беременна?" Дорофеева в белье удивила поклонников изменившейся фигурой

Украинская поп-певица, вокалистка известной группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева показала поклонникам фигуру в белье, после чего некоторые ее фаны предположили, что артистка ждет пополнения.

Так, Надя позировала в брендовом бельевом наборе, который открывает ее тело. Некоторые фанаты украинской звезды заприметили слегка округлившийся животик. Снимок опубликован в Instagram-аккаунте Дорофеевой.

Поклонники артистки в комментариях к посту отметили, что Надя несколько поправилась, и, вероятно, их любимица пребывает в интересном положении.

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 9 Июл 2018 в 4:51 PDT

"Надюшка беременна", - предположили пользователи.

Также некоторые фаны посоветовали Дорофеевой пойти в спортзал, чтобы подкачать тело.

Остальные же подчеркнули, что Надя в любом виде выглядит превосходно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась с фанатами совместным интимным фото с мужем – телеведущим и музыкантом Владимиром Дантесом.