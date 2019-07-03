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Надя с голой грудью: Дорофеева і Позитив снялись в эротической фотосессии

1.1тЧитать материал на украинском

Украинские хитмейкеры, участники группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и Позитив (Алексей Завгородний) стали героями пикантной фотосессии для мужского глянца.

Так, артисты снялись для горячей фотосессии для глянца ХXL, их совместные снимки обнародованы на официальном сайте глянца.

"Время и Стекло"

"Время и Стекло"

ХXL

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На фото Надя позировала в белом купальнике, а на некоторых снимках певица изображена с голой грудью. Алексей позировал в белых брюках и рубашке с расстегнутыми пуговицами.

"Время и Стекло"

"Время и Стекло"

ХXL

Пользователи сети расхвалили пару за их соблазнительные снимки, написав на страницах Дорофеевой и Позитива в социальных сетях комментарии с комплиментами.

"Время и Стекло"

"Время и Стекло"

ХXL

"Время и Стекло"

"Время и Стекло"

ХXL

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"Время и Стекло"

"Время и Стекло"

ХXL

"Время и Стекло"

"Время и Стекло"

ХXL

"Огонь! Вы самые лучшие. Влюбитесь уже друг в друга, все этого ждут", – отметили фанаты.

Надя с голой грудью: Дорофеева і Позитив снялись в эротической фотосессии

Надя с голой грудью: Дорофеева і Позитив снялись в эротической фотосессии

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дорофеева покорила своих фанатов в сети соблазнительным снимком, на котором продемонстрировала оголенную "пятую точку". Звезда отправилась на отдых в Турцию, где сфотографировалась в откровенном купальнике.

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Персоны
Надя ДорофееваАлексей Завгородний (Позитив)Время и Стекло
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