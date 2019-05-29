"Надоело голосовать за дядю с плакатом": Полякова идет в Раду со своей партией

Украинская певица Оля Полякова заявила, что создает свою политическую партию. При этом в комментарии для OBOZREVATEL она указала, что не пойдет с партией на внеочередные выборы в Верховую Раду в 2019 году, а сначала наберется опыта и тогда начнет свою деятельность в парламенте.

Ранее продюсер артистки уже говорил о намерениях певицы пойти в политику. Подробности вокалистка рассказала на Форуме женского партнерства при поддержке общественной организации "Ділові Українські Жінки". Видео опубликовано на Facebook (ролик смотрите в конце новости).

Так, Полякова рассказала, что, по ее мнению, женщины являются "силой" Украины, а в настоящее время в стране всем управляют мужчины. Также она уточнила, что ее намерения абсолютно серьезны.

Полякова и Зеленский Без Табу

"Сейчас начнется предвыборная гонка в парламент. И мне надоело голосовать за какого-то дядю с плакатом, про которого я ничего не знаю. Понимаете? И миллионам людей очень хочется знать лично людей, за кого они будут голосовать. Поэтому я официально заявляю – я начинаю создание партии, настоящей, а не фиктивной. И это будет первая женская партия Украины", – рассказала Полякова.

Певица призвала всех женщин к объединению, целью которого является борьба с гендерным шовинизмом в стране и депопуляцией украинского народа, смены старых лиц во власти и ответственность за принятие решений власть имущих.

Фото: Антон Кулаковский

"Ко мне обращались разные политики, предлагали места в своих списках. Я отказалась. Я не хочу играть по чужим правилам. Я не хочу быть статистом и кнопкодавом. Мне необходим опыт! Формировать нашу команду я буду лично. Во избежание манипуляций, говорю сразу – партия не будет принимать участие на выборах 21 июля. Тем не менее я создаю ее именно сейчас. Потому что именно сейчас общество готово менять систему. Еще раз подчеркну, моя цель – не попасть в парламент какой-либо ценой, а собрать сильную и талантливую команду женщин, которым я смогу доверять и с которыми мы достигнем цели тогда, когда будем к этому готовы!" – заявила Полякова.

Фото: Антон Кулаковский

До анонсирования создания своей партии Полякова задалась вопросом "почему мы живем в стране, где правила устанавливают только мужчины"? Она считает, что они не всегда умны, и певицу это не устраивает. Возможно именно такая ситуация заставила вокалистку пойти в политику.

Полякова также вспомнила таких политиков-женщин, как Ангелу Меркель, Мишель Обаму и Терезу Мэй. Она уверенна, что женщинам необходимо "брать на себя ответственность" и делать самостоятельно то, что не могут другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что украинский секс-символ, поп-певец Олег Винник собрался баллотироваться в Верховную Раду на досрочных парламентских выборах 21 июля.

Также информацию о начале политической деятельности подтвердил народный артист Украины Виктор Павлик.

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