"Надоели порно-фото": Каменских разозлила фанов обнаженной грудью

Украинская поп-дива Настя Каменских вызвала негодование своих подписчиков в Instagram откровенным фото, на котором оголила грудь.

Под свежим снимком на личной странице артистки в соцсети развилась активная дискуссия ее фолловеров, которые обвинили Каменских в незнании более оригинальны способов привлечь к себе внимание.

"Только твоя", - коротко прокомментировала откровенный снимок певица.

На фото Каменских запечатлена в легкой ночнушке, которую приспустила с одного плеча, прикрыв обнаженную грудь рукой. Судя по геолокации фотографии, сделана она была в Италии, где знаменитость сейчас проводит отпуск с экс-коллегой по группе и продюсером Потапом.

Всего за несколько часов снимок собрал более 90 тыс. лайков, однако довольно много под ним оказалось и критики.

"Так надоели порно-фотографии. Можно что-то оригинальное?", "Вы уже не знаете, как привлечь к себе внимание? Фу, я была о вас лучшего мнения", "Задницы, сиськи, вы певица или порно-модель?", "А песни когда-то вообще будут или только эти дешевые фотки?" - возмутились в комментариях.

Отзывы певица оставила без внимания.

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