"Надо ждать..." Появились устрашающие данные о состоянии Алибасова в реанимации

Известный российский музыкант и продюсер Бари Алибасов, о смерти которого сообщили СМИ, нуждается в операции на желудке, однако сейчас хирургическое вмешательство – невозможно.

Об этом сообщил участник группы "На-На", создателем и руководителем которой является Алибасов, Владимир Левкин. Сейчас Бари находится в сознании, пишет Федеральное агентство новостей.

По словам Левкина, состояние 72-летнего стабильно тяжелое, несколько дней он вынужден провести на обезболивающих препаратах.

Бари Алибасов RT

"У меня последняя информация о тяжелом состоянии и о том, что надо ждать три дня, чтобы решить, что вырезать или не вырезать. Он три дня будет лежать на обезболивающих, прежде чем делать операцию и какие-то выводы делать вообще", – сказал музыкант.

Отметим, артист не подтвердил информацию о коме продюсера, которую накануне распространили российские СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июня Бари Алибасов в тяжелом состоянии был экстренно госпитализирован в Москве. Врачи начали бороться за жизнь еще в машине скорой помощи. Выяснилось, что продюсер перепутал токсичное средство для промывки труб с водой и получил сильный ожог пищевода.

Позже появилось видео госпитализации пострадавшего. Как выяснили врачи, он получил четвертую степень ожога желудка. Несмотря на серьезный диагноз, Алибасов утром находился в сознании и даже пытался шутить, хотя ему тяжело было разговаривать. Продюсер мог дышать самостоятельно.

Врачи также рассказали, что лечение может затянуться, так как у него началась общая интоксикация, потому что жидкость всасывалась в кровь. В связи с этим сначала пациентом занялись токсикологи, а после возможно вмешательство хирургов.

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