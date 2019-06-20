"Надеюсь, мне это не выйдет боком": звезда "Универа" ошеломила заявлением об Украине

Скандальная российская актриса, звезда сериала "Универ. Новая общага" Настасья Самбурская сделала внезапное заявление об Украине.

Так, Самбурская написала на личной странице в Instagram о том, что испытывает боль от того, что между Украиной и Россией продолжается конфликт.

Настасья Самбурская Cosmopolitan

По словам Самбурской, она ждет, когда наладится коммуникация и нормальные отношения между украинцами и россиянами, так как это – братские народы и страны.

При этом Настасья уточнила, что ее слова в РФ могут "выйти ей боком".

"Украина, я вас люблю и очень жду, когда наладятся отношения. Вы наша братская страна и мне больно от происходящего. Надеюсь что это мне не выйдет боком", – написала актриса.

Пост Настасьи Самбурской Instagram @samburskaya

Также она уточнила, что больше всего хочет приехать в Одессу, и воспоминания об украинском городе буквально вызывают у нее слезы.

"Так хочется мира и доехать до Одессы. Аж плачу сейчас, клянусь", – подытожила Самбурская.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Самбурская поразила сеть рассказом об издевательствах родителей, которые ей приходилось терпеть в детстве. Артистка открыто заявила, что совершенно не любит своих родных, и не хочет испытывать к ним никаких чувств. Также она в настоящее время практически не общается с близкими, которые избивали ее в юношестве.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.