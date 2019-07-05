"Наделал себе беды..." Притула рассказал о травме и операции

Украинский шоумен Сергей Притула поделился подробностями о своей травме, которую он получил во время семейного отдыха на свой день рождения.

Так, по словам артиста, он упал и сломал ногу во время празднования дня рождения (22 июня телеведущему исполнилось 38 лет – Ред). Вскоре ему предстоит серьезная операция и длительная реабилитация. Об этом шла речь в интервью для "Вікна-Новини" на СТБ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я повредил ногу на праздновании своего дня рождения. Причем абсолютно на ровном месте. Ладно если бы еще упал с квадроцикла в Карпатах. Но я на ровном месте поскользнулся и всем весом своего тела наделал себе беды", – рассказал артист.

Сергей Притула LIGA.net

Также он отметил, что травма – довольно серьезная и ему предстоит перенести хирургическое вмешательство, после которого последует длительный период восстановления.

"Гипс был до бедра, но сейчас уже все нормально. Я под присмотром врачей, жду пока сойдет отек и вскоре будет хирургическое вмешательство. Там у меня смещена кость и порваны связки. Говорят, два месяца реабилитации потребуется", – поделился Сергей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Притула заявил, что идет на выборы в Верховную Раду от партии музыканта Святослава Вакарчука "Голос". По его словам, он "хотел бы быть полезным этой стране и людям".

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.