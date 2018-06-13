На заработки к оккупантам: известный украинский певец активно дает концерты в России

Украинский поп-исполнитель Макс Барских зарабатывает деньги на концертах в России.

В конце мая и начале июня певец выступил в Самаре, Воронеже, Казани и Москве, о чем свидетельствует информация на сайтах по продаже билетов.

В скором времени также состоятся концерты в Нижнем Новгороде и Новосибирске.

В Instagram Барских можно найти фото и видео с концертов в Украине. Только 12 июня он хвастался снимком с концерта в Черновцах, а 13 июня у Барских выступление в Ужгороде.

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Как писал OBOZREVATEL, концерты проходят в рамках мирового турне Tumany World Tour. В списке - выступления в России, США, Беларуси, Эстонии, Литве и Латвии.