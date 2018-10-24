''На Юлю Тимошенко похожа'': Каменских опубликовала странное селфи

Украинская певица Настя Каменских показала новое фото, где позирует в черной блузе, застегнутой под самое горло и с прической, похожей на косу-корзинку.

Снимок артистка обнародовала в Instagram и подписала его на испанском.

"Me encanta el otoño en kiev .Es una temporada muy bonita pero ya hace un poco frío", - написала певица, что переводится как "Я люблю осень в Киеве. Это очень хороший сезон, но уже немного холодно".

Многим фанатам исполнительницы не понравилось, что она подписывает фото на испанском, так как они этого языка не понимают.

"Зачем писать на испанском языке?", "Я конечно всё понимаю, там была в Испании, но, блин, аж бесит, приехала обратно, написано что в Киеве, и, блин, пишешь на испанском, типа его все знают", "Типа все всё поняли", - возмущаются поклонники.

Кроме того, кто-то сравнил Каменских с народным депутатом Юлией Тимошенко, вероятно, из-за прически.

"Ха, прикольно. На Юлю Тимошенко похожа. Прости, если что, я со своей фантазией", "Косишь под Юлию Владимировну?", - пишут в комментариях.

Также некоторые подписчики посчитали снимок странным и просто некрасивым.

"Странное селфи", "Нос как обрезанный.. Что у неё с носом?", "Какое отстойное фото", "А что у неё с носом?", "Ну такая, никакая", - комментируют пользователи снимок.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Настя Каменских показала новый образ с концерта в Германии.