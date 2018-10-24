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''На Юлю Тимошенко похожа'': Каменских опубликовала странное селфи

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Украинская певица Настя Каменских показала новое фото, где позирует в черной блузе, застегнутой под самое горло и с прической, похожей на косу-корзинку.

Снимок артистка обнародовала в Instagram и подписала его на испанском.

"Me encanta el otoño en kiev .Es una temporada muy bonita pero ya hace un poco frío", - написала певица, что переводится как "Я люблю осень в Киеве. Это очень хороший сезон, но уже немного холодно".

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Многим фанатам исполнительницы не понравилось, что она подписывает фото на испанском, так как они этого языка не понимают.

"Зачем писать на испанском языке?", "Я конечно всё понимаю, там была в Испании, но, блин, аж бесит, приехала обратно, написано что в Киеве, и, блин, пишешь на испанском, типа его все знают", "Типа все всё поняли", - возмущаются поклонники.

''На Юлю Тимошенко похожа'': Каменских опубликовала странное селфи
''На Юлю Тимошенко похожа'': Каменских опубликовала странное селфи
''На Юлю Тимошенко похожа'': Каменских опубликовала странное селфи

Кроме того, кто-то сравнил Каменских с народным депутатом Юлией Тимошенко, вероятно, из-за прически.

"Ха, прикольно. На Юлю Тимошенко похожа. Прости, если что, я со своей фантазией", "Косишь под Юлию Владимировну?", - пишут в комментариях.

''На Юлю Тимошенко похожа'': Каменских опубликовала странное селфи
''На Юлю Тимошенко похожа'': Каменских опубликовала странное селфи

Также некоторые подписчики посчитали снимок странным и просто некрасивым.

"Странное селфи", "Нос как обрезанный.. Что у неё с носом?", "Какое отстойное фото", "А что у неё с носом?", "Ну такая, никакая", - комментируют пользователи снимок.

''На Юлю Тимошенко похожа'': Каменских опубликовала странное селфи
''На Юлю Тимошенко похожа'': Каменских опубликовала странное селфи
''На Юлю Тимошенко похожа'': Каменских опубликовала странное селфи
''На Юлю Тимошенко похожа'': Каменских опубликовала странное селфи
''На Юлю Тимошенко похожа'': Каменских опубликовала странное селфи

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Настя Каменских показала новый образ с концерта в Германии.

Персона
Настя Каменских (NK)
Место
УкраинаКиев
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