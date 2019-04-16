На YouTube поставили новый рекорд по просмотрам за 24 часа

Новый клип южнокорейской группы BTS на песню Boy with Luv побил рекорд на YouTube по просмотрам за сутки.

Видео, которое опубликовали на официальном канале группы, за первые 24 часа собрало 74,6 миллиона просмотров.

Кроме того BTS установила рекорд YouTube по видео, которое быстрее всего набрало 100 млн просмотров.

Что примечательно, оба рекорда, побитые BTS, ранее принадлежали другой южнокорейской группе Blackpink. Они были установлены всего неделей ранее.

Blackpink Variety

BTS — южнокорейский бой-бэнд, который был основан в 2013 году. Коллектив состоит из семи участников: АрЭма, Чина, Сюги, Джей-Хоупа, Чимина, Ви и Чонгука. BTS получили мировое признание после выпуска второго студийного альбома Wings.

BTS Корреспондент.net

На сегодняшний день их видео на YouTube набирают сотни миллионов просмотров. Например, их клип на песню "DNA" просмотрели более 700 миллионов раз, а ролик на "Idol" - 400 миллионов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, корейская поп-группа BLACKPINK устанавливает рекорды в YouTube новым треком Let’s Kill This Love и эффектным клипом к нему.

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