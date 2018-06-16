На съемках клипа украинской певицы со скалы сорвался оператор

На съемках клипа молодой украинской певицы Анны Петраш на песню "Колибри" случился неприятный инцидент - оператор сорвался со скалы. К счастью, его жизни ничего не угрожает.

Инцидент произошел на съемках клипа артистки Anna PETRAsh, которые проходили в Португалии на скалистых берегах Атлантического океана. Об этом сообщила пресс-служба певицы.

Для красивых кадров юной звезде и съемочной команде приходилось подниматься в 4 утра, преодолевать крутые скалистые горы и мокнуть в холодных волнах Атлантического океана, где вода не превышает +12°С.

Анны Петраш Пресс-служба

Съемки иногда проходили в трудно доступных местах, куда необходимо было добираться по иногда и опасным крутым спускам в скалах. И в один из моментов подъема помощник оператора сорвался со скалы вместе со всей техникой. К счастью, команда предусмотрела страховку, поэтому парень просто повис на веревке.

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“Я давно хотела побывать в Португалии и когда режиссер предложил именно там снять клип, я вообще не раздумывая согласились. Не скажу, что было легко, скажу, что было безумно красиво, иногда очень опасно и изнурительно. И в погоне за красивым светом и нужными кадрами вся команда должна была спуститься к подножью высоких скал. На этом спуске вся группа несла с собой много инвентаря и техники, костюмы, а путь местами требовал просто альпинистской подготовки! Был и очень жуткий момент, когда помощник оператора, обвешанный весь с головы до ног техникой, оступился и сорвавшись со скалы повис на веревке. Все обошлось, была страховка, которая выдержала и помогла взобраться обратно”, - прокомментировала инцидент Anna PETRAsh.

Анны Петраш Пресс-служба

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