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''На сельской дискотеке в трениках'': Каменских показала фото в странном наряде

5.7тЧитать материал на украинском

Украинская певица Настя Каменских показала новое фото, где позирует в черных штанах с красными лампасами, похожих на спортивные, и леопардовом пуховике.

Снимок артистка обнародовала на своей странице в Instagram и подписала его на английском языке.

"Kiev is my love", - написала она, что переводится как "Киев - моя любовь".

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Многим фанатам исполнительницы не понравился ее образ, они назвали его странным и безвкусным.

"Вы реально думаете, что леопардовое это круто?", "Наряд странный, безвкусица", "Куртка ужас! Люди вы чего?!", "На сельской дискотеке в трениках", "Скоро и моя леопардовая шуба будет актуальна!", "Мода, что ты делаешь с нами. Леопардовый - эталон пошлости и безвкусицы", - пишут поклонники в комментариях под фото.

''На сельской дискотеке в трениках'': Каменских показала фото в странном наряде
''На сельской дискотеке в трениках'': Каменских показала фото в странном наряде
''На сельской дискотеке в трениках'': Каменских показала фото в странном наряде
''На сельской дискотеке в трениках'': Каменских показала фото в странном наряде
''На сельской дискотеке в трениках'': Каменских показала фото в странном наряде

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Настя Каменских показала новый образ с концерта в Германии.

Персона
Настя Каменских (NK)
Место
УкраинаКиев
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