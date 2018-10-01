На премии в Москве Лолита со сцены выругалась матом: видео

Российская певица Лолита Милявская, которой на три года запретили въезд в Украину, на церемонии вручения музыкальной премии MusicBox-2018 выругалась нецензурной лексикой со сцены.

Церемония состоялась 30 сентября в Москве, передает Super.ru.

Сообщается, что накануне вручения премии ряд артистов, заявленных в афишах, получили звонки с "настоятельной рекомендацией" не появляться на церемонии. Угрозы поступали со стороны конкурентов: телеканала RU.TV и "Русского Радио".

Лолита не стесняясь в выражениях, заявила со сцены, что не боится угроз.

"Я приехала сюда, так как была заявлена в афише, я ничего не боюсь. Я восхищаюсь этими женщинами – два дня назад они рыдали в подушку от того, что артисты звонили и говорили: "Меня не будет", "Меня сняли с ротации", "Мне пообещали "Золотой граммофон". Тем, кто это делал, хочу сказать: "Пошли они на**й!" Извините!" – заявила она.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, скандальная российская певица Лолита Милявская поразила своих поклонников видео с отпуска, который она проводит вместе со своим супругом, теннисистом Дмитрием Ивановым.