На Майдане сегодня так тихо. Не верится – Майкл Прайс, композитор сериала "Шерлок"

Бородатый мужчина протянул мне руку и в голове проскользнул мысль, что это наверняка помощник Майкла Прайса. Сам же композитор вот-вот подойдет, его-то я точно узнаю –небольшого роста, светлый, гладко выбритый.

- Простите, я немного задержался в студии. А вы уже успели выпить кофе? – с улыбкой и выразительным британским акцентом затараторил незнакомец, от чего на мгновение пропал дар речи.

С бородой Прайса не узнать. Говорит, настолько увлекся менторскими вечерами и ролью лектора, что решил отпустить ее для солидности. В Киев композитор сериала "Шерлок", лауреат "Грэмми" и автор, приложивший руку к созданию саундтреков трилогии "Властелина колец" и "Люди Х", также приехал поделиться опытом.

Вечер Майка Прайса прошел 23 января в рамках проекта British Council Ukraine и Центра "Довженко", посвященного начинающим композиторам. За чашкой кофе в небольшой подсобке у сцены композитор рассказал о первых впечатлениях в Украине, некоторых правилах жизни и работе над популярными саундтреками.

- Майкл, спасибо, что нашли время пообщаться. В Киеве вы нарасхват. Это же ваш первый приезд в Украину?

- Да, я впервые в Украине. И знаете, на что обратил внимание, посещая разные страны? Всюду я встречаю настолько удивительных и уникальных в своем роде композиторов... Не разочаровал меня и Киев. Столько силы и смышлености излучают люди, с которыми я встречался. Потрясающе.

- Было ли время посмотреть Киев?

- Я пробегал улицы довольно быстро, пока искал метро (смеется). Но обратил внимание, сколько необычных мест вокруг, многие говорят о недавних событиях в Украине, когда здесь был конфликт, Киев буквально превратился в остров страданий. И сегодня я шел через тот же Майдан – только вокруг тишина, спокойствие. Не верится, мы-то знаем, что совсем недавно все было совершенно по-другому.

- В Украину вы приехали с менторской программой. Как вам эта роль наставника?

- Честно, мне всегда казалось, что для этой роли надо быть сверхсерьезным, мудрым и уже немолодым.

- Так вот почему вы отрастили бороду.

- Растил специально (смеется и поглаживает густые волосы на лице). Иначе какой из меня наставник. Думаю, она добавляет мне убедительности.

Что же касается менторства, общаясь с другими композиторами, мне удалось проследить и описать тот путь, по которому я двигаюсь в процессе написания музыки. Возможно, это пригодится кому-то еще. А сам процесс напоминает воспитание ребенка, и порой мне кажется, это лучшее, что я могу сделать для других людей, будущих композиторов –позволить им словно детям учиться чему-то новому.

Майкл Прайс в киевском метро Фото: kyivpost.com

- Какой главный посыл вы планируете донести вашим слушателям?

- Я знаю, что в Украине также много фанов "Шерлока". Поэтому, думаю, мы поговорим о том, как очеловечить работу над таким проектом, как "Шерлок".

Я рос на севере Англии и понятия не имел, что есть люди, которые занимаются музыкой профессионально для телевидения, фильмов. Я был далек от этого. Уж тем более не думал о работе в этой сфере, потому что просто никак не мог сопоставить себя с тем, что смотрю по телевизору. Поэтому главная суть вечера – показать, что написал эту музыку самый обыкновенный бородатый человек (смеется).

- Бывает ли так, что у вас опускаются руки? Что делаете в таких ситуациях?

- Случается, безусловно. Что правда, происходит это, скажем, в разных масштабах. Дело в том, что процесс написания музыки, любой музыки, абсолютно, будто-то концертной или фильмов – это процесс, в котором вы постоянно пытаетесь достигнуть чего-то совершенно нового. И в основном он строится на разочарованиях, неудачах, потому что нет более строгого критика, чем вы сами. Вы знаете уровень которого уже достигали прежде, а порой новый попытки оказываются значительно слабее, и вы просто ума приложить не можете, как сделать это лучше. Так происходит постоянно.

Всегда очень важно подходить к этому вопросу с трезвостью и каким-то воодушевлением. Как только вы заметили проблему и перестали ее усугублять, тут же исчезают риски, потому что цена ошибки иногда бывает слишком высокой.

Я всегда пытаюсь создать для себя и коллег такую атмосферу, которая позволяет нам не забывать о всех важных практических аспектах в работе, но и в тоже время позволяет экспериментировать. К тому же моменты отчаяния – всего лишь моменты. Они приходят и уходят.

- Могли ли вы раньше представить, что однажды в вашем списке авторских работ будут саундтреки для нескольких кассовых картин, что получите статуэтку "Грэмми" и даже станете обучать других композиторов?

- Совершенно нет. Вот даже сегодня мы приехали в студию, где мне показали видео, на котором два парня из Украины переигрывают главный саундтрек из "Шерлока". Я не видел его прежде и пока смотрел, поймал себя на мысли, мог ли тот 8-летний пацан из севера представить, что к сорока с лишним годам он будет сидеть на диване в Украине и смотреть, как местные музыканты играют его саундтрек. Нереально (смеется).

Весь этот опыт подарил мне невероятные впечатления. Огромное удовольствие быть частью фильма или создавать музыку, которая в дальнейшем так объединит людей.

- Оглядываясь на все эти годы, к какому мнению склоняетесь, музыка и композиторство – это все-таки дар или же ремесло, которому можно научиться?

- Очень хороший вопрос, потому что люди еще долго будут спорить по этому поводу. Как по мне, все дело в работе над собой. Как я тружусь и с какой целью – единственное, что я могу контролировать. Я знаю, когда в рабочий день моя задница усаживается на стул и когда она поднимается (смеется). Все остальное – не уверен.

И большинство композиторов, с которыми мне доводилось общаться, скажут вам то же самое. Мы в разговорах между собой никогда не говорим о "вдохновении", каком-то "даре свыше". Только о практических вещах: технике, затраченном времени для достижения какого-то эффекта и какие были сложности.

Одно точно могу сказать, если вы не будете уверены в себе, ничего не выйдет. Так что все дело в работе, хотя я знаю нескольких людей, которые уверяют, что чувствуют вдохновение (скептически улыбается).

- Долго засиживаетесь за работой?

- Когда я был моложе, всегда засиживался допоздна. Сегодня у меня прекрасная семья, поэтому я начинаю рано – в шесть, в семь, или в восемь утра – в зависимости от количества работы, к половине седьмого я спешу домой, где меня ждут родные и ужин. Считаю, что быть с ними очень важно.

- Каковы же были шансы, что Майкл Прайс, сын учителей физики и биологии, станет ученым, а не композитором?

- Если вы спросите об этом моего отца, он наверняка ответит, что шансы у меня еще есть (смеется). На деле же мне всегда очень нравилась физика, все эти примеры, модели, теории, в школе я ими очень увлекался. Но мой взгляд на физику, ее интерпретация были какими-то художественными.

Вот, например, когда мы изучали элементарные частицы, я был очень поражен тем, что они могут находиться на расстоянии вселенной друг от друга, но если вы измените одну, вместе с ней изменится и другая. Это кажется невозможным, и все же. Когда я впервые об этом услышал, почему-то подумал о паре влюбленных и романтической связи, которая таким же странным образом объединяет их (смеется).

- Музыка, от которой мурашки бегут по коже. Существует ли рецепт для ее написания?

- Когда вы пишите музыку, предсказать результат невозможно. Вы должны довериться собственным ушам. Раньше мне казалось, что это не так, и я должен почувствовать что-то особенное в процессе работы. Но нет. Возможно, у кого-то есть свой секрет, но с годами я стал полагаться на какой-то выработанный инстинкт.

- Три альбома на все времена.

- О да, Майлз Дэвис "Kind of Blue" (1959), Кит Джарретт "The Köln Concert", и "B Minor Mass", записанный Джоном Элиотом Гардинером (2015).

- К вам приходят не только поклонники вашего таланта, но и просто фаны сериала "Шерлок". Как бы описали работу над этим проектом, по сравнению с предыдущими?

- Пожалуй, лучшим и довольно необычным для меня был тот момент, что работа над музыкой "Шерлока" была коллаборацией с Дэвидом Арнольдом. Мы работали с ним так, будто знали друг друга уже много лет. И если послушать его произведения и мою классическую музыку – это два совершенно разных подхода, однако нам удалось совместить их и создать "Шерлока".

Это была общая работа, что-то выходило из-под пера Дэвида, что-то писал я, а порой вдвоем. Мне нравится работать с Дэвидом, мы много говорим, за это время очень сдружились.

- Интересно, что вам приходилось писать отдельные музыкальные темы под каждого персонажа. Изучать их. Кто из героев и какая из тем вам нравится больше всего?

- Да, это очень забавно, потому что обычно в фильмах есть основные темы героев, к примеру, когда на экране появляется волшебник, звучит музыка волшебника, и концептуальные, когда герой испытывает надежду, думает о любви или сожалеет о чем-то, однако они не привязаны к конкретному персонажу.

В работе же над "Шерлоком" мы решили, что главный герой получит две темы – трек который открывает сериал, и так называемый трек "героя", который в первых сериях звучит часто, а далее все реже, едва ли не пропадает – мы храним его для самых ярких моментов с Шерлоком.

Мне очень нравится тема Джона Ватсона, в ней всего четыре клавишных аккорда, хотя, если присмотреться, вся музыка "Шерлока" написана в одном ключе.

- Поделитесь секретом, таки будет пятый сезон?

- (Смеется) Если бы я знал. Казалось, все вроде как и были готовы к перерыву после четвертого сезона. Но, насколько мне известно, никто не говорил "никогда".