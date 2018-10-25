На лечение уйдут месяцы: в ''Дизель Шоу'' назвали даты возвращения на сцену

Участники юмористической студии "Дизель Шоу", которые в субботу 20 октября угодили в серьезное ДТП на трассе Киев - Львов, утратив коллегу, актрису Марину Поплавскую, вернутся на сцену в начале 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе проекта, всем участникам "Дизель Шоу" после аварии требуется время на лечение и реабилитацию, некоторым порядка двух месяцев, некоторым же больше.

Фото: youtube.com

Согласно последней информации, актеры Егор Крутоголов и Яна Глущенко уже выписаны из больниц и проходят реабилитацию дома - у артистов переломы и проблемы со связками, Саша Бережок также находится дома с двумя переломами ноги, Евгений Гашенко - с переломами пальцев ног, Евгений Сморигин - с вывихом пальцев, разрывом связок и компрессионным переломом позвонка, у Виктории Булитко многочисленные ушибы, у Максима Нелипы - переломы двух ребер и пальцев ноги.

В целом же для восстановление юмористам понадобится от двух до четырех месяцев. В связи с этим в "Дизель Шоу" приняли решение перенести осенний тур "Very Special Original Party" на начало 2019 года. Все купленные зрителями билеты будут актуальны. Окончательные даты проведения концертов в городах Украины будут объявлены дополнительно.

Подробности по концерту в Киеве, заявленному ранее на 30 ноября, "Дизель Студио" объявит позже. Проект "Дизель Утро" вернется в эфир уже 2 ноября.

Напомним, в четверг, 25 октября, участник студии "Дизель шоу" Олег Иваница сообщил о намерении покинуть проект после ДТП и смерти коллеги Марины Поплавской. Как признался артист, эта утрата стала для него сильным ударом, себя на сцене шоу он больше не видит.

Позже под постом Иваницы начались активные дискуссии о вероятности того, что проект "Дизель шоу" покинут и другие участники, в результате чего он перестанет существовать вовсе. В ответ на это Иваница записал короткое видеообращение, в котором заверил зрителей, что шоу вернется на сцены и экраны в ближайшее время.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, звезды ''Дизель Шоу'' запустили трогательный флешмоб в честь погибшей коллеги Марины Поплавской.