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СпортLady

''На крови украинцев делают бизнес'': нардепы решили наказать звезд-предателей

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В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления, в котором предлагается ввести санкции и лишить звания Народных и Заслуженных артистов Украины, занимающихся гастрольной деятельностью в России.

Так, группа депутатов составила проект № 9156 "О внесении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", информация о котором обнародована на официальном сайте ВРУ.

"Украина находится в состоянии военного конфликта со страной-агрессором - Российской Федерацией. Вместе с тем, не все граждане адекватно могут оценивать ситуацию. Особое возмущение вызывает поведение ряда представителей украинской культуры и шоу-бизнеса, в том числе имеющих почетные звания Украины, которые должны понимать свою ответственность и оставаться верными украинскому народу", - сказано в пояснительной записке.

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В частности, депутаты требуют лишить звания "Народный артист Украины" певцов Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Таисию Повалий, Ани Лорак, режиссера Владимира Бортко. Звание "Заслуженный артист Украины" предлагают отобрать в исполнителей Светланы Лободы и Виталия Козловского.

Как отмечают надрепы, эти звезды "показали себя в эти непростые для Украины времена как артисты, которые на крови украинцев ставят шоу и устраивают бизнес".

"В Украине сложилась беспрецедентная ситуация, когда люди, которые для многих украинцев были авторитетами, с экранов телевизоров, средств массовой информации выступают с антиукраинскими призывами. Такое положение дел требует безотлагательного реагирования, а именно скорейшего лишения этих артистов почетных званий Украины", - пояснили в проекте постановления.

Отметим, авторами документа выступили 14 депутатов.

''На крови украинцев делают бизнес'': нардепы решили наказать звезд-предателей

rada.gov.ua

"Принятие постановления будет способствовать предупреждению антиукраинских проявлений среди деятелей культуры, искусства и шоу-бизнеса, которые являются публичными лицами и авторитетами для части украинского населения, а также станет логическим продолжением борьбы с сепаратизмом на всех уровнях", - подытожили инициаторы постановления.

Как писал OBOZREVATEL, недавно скандальный ''Интер'' собрал звезд-перебежчиков на концерт в честь дня рождения телеканала.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Ани ЛоракСветлана ЛободаТаисия ПовалийФилипп КиркоровВиталий КозловскийНиколай БасковВладимир Бортко
Место
Украина
Объекты
звездыВерховная Рада Украины
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Gordon Yury
Gordon Yury
И только так , а не иначе. Что-то я не встречал информации о том, что во время ВОВ артисты из СССР ездили с гастролями в гитлеровскую Германию и развлекали там немецкий народ, который как бы понятия не имел о том, что они страна-агрессор по отношению к совку. Ведь в Германии того времени не было русофобских настроений - Гитлер хотел только освободить Россию от большевизма. Именно поэтому к нему добровольно примкнули миллионы русских, ставших солдатами не только в армии генерала Власова но и в сотне других воинских соединений, входящих в состав вермахта.
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Виктор Виктор
Виктор Виктор
Надо на Украине объявить конкурс на лучшее исполнение щенесдохла и присвоить ему звание народного.
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Дронов Жон
Дронов Жон
всех этих погонял "заслуженных" "народных" и прочих гениев придумал тов. сталин. он тонко напомнил деятелям исхуйств на прославление кого они должны открывать рты и петь осанну и получать за это деньги дачи огороды санатории номенклатурные блага и проч и проч. заработайте гаспада скоморохи себе на безбедную жизнь горбом а не привилегиями от царей. певуны-танцоры бл...
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