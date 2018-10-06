''На крови украинцев делают бизнес'': нардепы решили наказать звезд-предателей

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления, в котором предлагается ввести санкции и лишить звания Народных и Заслуженных артистов Украины, занимающихся гастрольной деятельностью в России.

Так, группа депутатов составила проект № 9156 "О внесении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", информация о котором обнародована на официальном сайте ВРУ.

"Украина находится в состоянии военного конфликта со страной-агрессором - Российской Федерацией. Вместе с тем, не все граждане адекватно могут оценивать ситуацию. Особое возмущение вызывает поведение ряда представителей украинской культуры и шоу-бизнеса, в том числе имеющих почетные звания Украины, которые должны понимать свою ответственность и оставаться верными украинскому народу", - сказано в пояснительной записке.

В частности, депутаты требуют лишить звания "Народный артист Украины" певцов Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Таисию Повалий, Ани Лорак, режиссера Владимира Бортко. Звание "Заслуженный артист Украины" предлагают отобрать в исполнителей Светланы Лободы и Виталия Козловского.

Как отмечают надрепы, эти звезды "показали себя в эти непростые для Украины времена как артисты, которые на крови украинцев ставят шоу и устраивают бизнес".

"В Украине сложилась беспрецедентная ситуация, когда люди, которые для многих украинцев были авторитетами, с экранов телевизоров, средств массовой информации выступают с антиукраинскими призывами. Такое положение дел требует безотлагательного реагирования, а именно скорейшего лишения этих артистов почетных званий Украины", - пояснили в проекте постановления.

Отметим, авторами документа выступили 14 депутатов.

rada.gov.ua

"Принятие постановления будет способствовать предупреждению антиукраинских проявлений среди деятелей культуры, искусства и шоу-бизнеса, которые являются публичными лицами и авторитетами для части украинского населения, а также станет логическим продолжением борьбы с сепаратизмом на всех уровнях", - подытожили инициаторы постановления.

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