На концерте Макса Коржа в Киеве произошла массовая драка: видео

В Киеве произошла массовая драка на стадионе "Динамо", где в четверг, 20 июня состоялся концерт ранее запрещенного в Украине рэпера Макса Коржа.
Так, инцидент произошел на фан-зоне, где собралось около десятка тысяч людей. По предварительной информации, один из зрителей на концерте сорвал с другого молодого человека цепочку и завязалась драка, пишет "Информатор" (видео инцидента смотрите ниже).
Потасовка была замечена другими зрителями, некоторые из них "подключились" к конфликту, который вскоре перерос в массовую драку – в ней участвовали около 20 человек. При этом многие отошли в сторону и попытались убрать детей, чтобы в суматохе не быть втянутыми в "разборки".
Концерт Макса Коржа в Киеве
В результате некоторые фанаты Коржа, а также секьюрити на стадионе принялись разнимать конфликтующие стороны. Спустя несколько минут драка прекратилась, на время конфликта концерт не приостанавливался.
Драка на концерте Макса Коржа в Киеве
YouTube
Драка на концерте Макса Коржа в Киеве
YouTube
Драка на концерте Макса Коржа в Киеве
YouTube
Драка на концерте Макса Коржа в Киеве
YouTube
Драка на концерте Макса Коржа в Киеве
YouTube
Сообщается, что обошлось без жертв и серьезных травм. Отметим, на концерт Макса Коржа на стадионе "Динамо" в Киеве пришло около 26 тысяч человек.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В феврале 2016 года Макс Корж попал в перечень запрещенных в Украине исполнителей, имя певца попало в так называемый черный список.
Однако уже в июле 2017-го певец похвастался фотографиями из Киева и рассказал своим фанатам, как ему удалось "обойти" запрет на въезд в Украину.
В ноябре 2017 года рэпер снова не смог въехать в страну, однако заявил, что не станет отменять киевский концерт, запланированный на декабрь-2017. Как стало известно позже, исполнителю таки разрешили выступить в столице.
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