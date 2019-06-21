На концерте Макса Коржа в Киеве произошла массовая драка: видео

В Киеве произошла массовая драка на стадионе "Динамо", где в четверг, 20 июня состоялся концерт ранее запрещенного в Украине рэпера Макса Коржа.

Так, инцидент произошел на фан-зоне, где собралось около десятка тысяч людей. По предварительной информации, один из зрителей на концерте сорвал с другого молодого человека цепочку и завязалась драка, пишет "Информатор" (видео инцидента смотрите ниже).

Потасовка была замечена другими зрителями, некоторые из них "подключились" к конфликту, который вскоре перерос в массовую драку – в ней участвовали около 20 человек. При этом многие отошли в сторону и попытались убрать детей, чтобы в суматохе не быть втянутыми в "разборки".

Концерт Макса Коржа в Киеве

В результате некоторые фанаты Коржа, а также секьюрити на стадионе принялись разнимать конфликтующие стороны. Спустя несколько минут драка прекратилась, на время конфликта концерт не приостанавливался.

Драка на концерте Макса Коржа в Киеве YouTube

Драка на концерте Макса Коржа в Киеве YouTube

Драка на концерте Макса Коржа в Киеве YouTube

Драка на концерте Макса Коржа в Киеве YouTube

Драка на концерте Макса Коржа в Киеве YouTube

Сообщается, что обошлось без жертв и серьезных травм. Отметим, на концерт Макса Коржа на стадионе "Динамо" в Киеве пришло около 26 тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В феврале 2016 года Макс Корж попал в перечень запрещенных в Украине исполнителей , имя певца попало в так называемый черный список.

Однако уже в июле 2017-го певец похвастался фотографиями из Киева и рассказал своим фанатам, как ему удалось "обойти" запрет на въезд в Украину.

В ноябре 2017 года рэпер снова не смог въехать в страну, однако заявил, что не станет отменять киевский концерт, запланированный на декабрь-2017. Как стало известно позже, исполнителю таки разрешили выступить в столице.

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