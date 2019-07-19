Будет развод? Мужа певицы Глюкозы заметили с другой

Бизнесмен Александр Чистяков, муж российской певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, известной под псевдонимом Глюкоза, был замечен в компании эффектной брюнетки.

Чистякова и его новую спутницу с яркой внешностью заметили в московском ресторане на Новой Риге. Сообщил Telegram-канал "Только никому".

Глюкоза и ее муж Александр Чистяков vladtime.ru

По словам инсайдеров, Александр весело проводил время в компании неизвестной брюнетки, позволяя тактильный контакт и тесное общение.

Рассекретить личность подруги Александра очевидцам не удалось.

Глюкоза и ее муж Александр Чистяков Telegram-канал "Только никому"

Напомним: Глюкоза в свое время рассказывала, что в первые годы после свадьбы с мужем у нее был кризис в отношениях. Совсем еще молодая на тот момент Наталья даже начала помышлять об уходе от супруга и разводе. Но пара пережила кризис. Они вместе уже 13 лет и воспитывают двух дочерей — 12-летнюю Лидию и семилетнюю Веру.

Как сообщал OBOZREVATEL, Глюкоза вызвала споры в сети пошлым снимком.

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