На фестивале Kozak Fest из-за страшного урагана обвалилась крыша сцены

Во время крупнейшего этно-рок-фестиваля Украины Kozak FEST, который с 31 мая по 2 июня проходит в урочище Княжеские Байраки (Днепропетровская область), обвалилась крыша сцены.
ЧП произошло из-за сильного дождя и урагана. Первые подробности в своем Instagram ночью 2 июня сообщил украинский певец Дмитрий Шуров, более известный как Pianoбой.
"К сожалению, из-за страшного урагана на фестивале обрушилась крыша сцены. Могут быть пострадавшие. Тысячи людей пытаются покинуть фестиваль под стеной дождя. Творится хаос, падают деревья. Часть группы находится в гостинице в 40 км (светла везде нет), часть — на площадке, где остались наш автобус и инструменты. Группа в безопасности", — написал Шуров.
на жаль, через страшний буревій на фестивалі обвалився дах сцени. можуть бути постраждалі. більше інформації на цей момент не маю, крім того, що багато тисяч людей намагаються покинути фестиваль під стіною дощу і твориться хаос, падають дерева. частина групи знаходиться у готелі за 40 км (світла скрізь немає), частина - на майданчику, де залишились наш автобус та інструменти. група в безпеці. бажаю всім людям вийти з цієї халепи живими та здоровими, бережіть себе та близьких.
Новость обновляется
Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!