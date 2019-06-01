На фестивале Kozak Fest из-за страшного урагана обвалилась крыша сцены

Во время крупнейшего этно-рок-фестиваля Украины Kozak FEST, который с 31 мая по 2 июня проходит в урочище Княжеские Байраки (Днепропетровская область), обвалилась крыша сцены.

ЧП произошло из-за сильного дождя и урагана. Первые подробности в своем Instagram ночью 2 июня сообщил украинский певец Дмитрий Шуров, более известный как Pianoбой.

"К сожалению, из-за страшного урагана на фестивале обрушилась крыша сцены. Могут быть пострадавшие. Тысячи людей пытаются покинуть фестиваль под стеной дождя. Творится хаос, падают деревья. Часть группы находится в гостинице в 40 км (светла везде нет), часть — на площадке, где остались наш автобус и инструменты. Группа в безопасности", — написал Шуров.

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