На Евровидении скандал из-за гомофобной комедии о мусульманах

В Израиле, по просьбе Европейского вещательного союза, перенесли премьеру сериала "12 баллов", который рассказывает об истории участника "Евровидения" от Франции.

По сюжету сериала на конкурс едет певец мусульманин, который является геем, а за ним отправляются возмущенные джихадисты, чтобы устроить теракт, пишет "Vesty.co.il".

Скриншот из трейлера сериала

Случайно сюжет сериала повторяет жизнь, так как Францию в этом году представляет гей-мусульманин и ему уже поступают угрозы.

В Европейском вещательном союзе сочли, что показ сериала в мае "может иметь существенные последствия для безопасности и политики", поэтому корпорация настаивает на переносе сроков его показала по ТВ.

Скриншот из трейлера сериала

Скриншот из трейлера сериала

Скриншот из трейлера сериала

В письме, направленном генеральным директором Европейского вещательного союза председателю совета KAN Гилю Омеру, было заявлено, что показ сериала в Израиле может иметь значительные последствия для безопасности, политические и правовые последствия, и что подобные трансляции будут идти вразрез с соглашениями между корпорацией и союзом. ЕВС выдвинул требование избегать любой опасности для организации конкурса в Израиле.

Скриншот из трейлера сериала

Скриншот из трейлера сериала

Скриншот из трейлера сериала

Скриншот из трейлера сериала

Скриншот из трейлера сериала

В результате KAN пошла на уступки ради общественных интересов. Зрители увидят сериал после финала.

Как ранее писал OBOZREVATEL, пышнотелая израильская певица Нетта Барзилай, которая победила на международном конкурсе Евровидение-2018,появилась перед публикой в обтягивающем купальнике с экстремальным вырезом в зоне декольте, частично оголив грудь.

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