''На это невозможно смотреть!'' Мокрая Леся Никитюк в купальнике вызвала ажиотаж в сети

Украинская телеведущая Леся Никитюк взволновала поклонников новыми пикантными фото с островов на Мальдивах, где сейчас проводит отпуск.

Под свежими постами в Instagram пользователи призвали знаменитость прекратить дразнить их фотографиями живописной природы и своей модельной фигуры.

"Третий лакшери-отель во время моего исторического пребывания на Мальдивах! Тут все очень круто, все передвигаются на велосипедах, как говорится, вы расслабляетесь, ваши мышцы в тонусе! Фото с велосипедом потом, а я пока в подводном мире", — написала ведущая под снимками, на которых изображена в воде.

Всего за несколько часов снимки финалистки проекта "Танці з зірками" собрали более 100 тыс. лайков. В комментариях фолловеры Никитюк осыпали ее комплиментами.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Богиня", "Очень красивая", "Леся, прекращайте постить эти сказочные фотографии! Тепло, океан, вы такая красавица… на это просто уже невозможно смотреть", "Мм, какая хорошая", — указали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная украинская телеведущая и экс-участница шоу "Танці з зірками” Леся Никитюк показала, как она отдыхает в Арабских Эмиратах и поделилась с подписчиками в Instagram тонкостями местного шоппинга.

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